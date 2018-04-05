Darbeci generalden F16'lar için 'Kedidir kedi' çıkışı

ANKARA

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Üsteğmen Mehmet Çalışkan, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı gün KKK Harekat Merkezi'nde nöbetçi olduğunu belirten Çalışkan, hava sahasının kapatıldığına dair Genelkurmay Başkanlığından emir geldiğini söyledi.

Saat 22.00 sıralarında darbe sanıkları eski tuğgeneraller Ali Rıza Çağlar, Erhan Caha, Ali Kalyoncu ile albay Uğur Karaca ve binbaşılar Yavuz Sezer ile Erkal Tarlacı'nın harekat merkezine geldiğini anlatan Çalışkan, Caha'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülke yönetimine el koyduğunu söylediğini bildirdi.

Sanık Çağlar'ın da Genelkurmay Başkanlığından bazı emirlerin geleceğini, bunların ast birliklere gönderilmesini istediğini ifade eden Çalışkan, ilerleyen saatlerde makam odasına geçen Boduroğlu'nun ise telefonla görüştüğü bazı kişilere, "Sıkıyönetim komutanına bağlılıklarını bildir." dediğini aktardı.

Boduroğlu'nun telefon görüşmelerinin dikkatini çektiğini dile getiren Çalışkan, "Telefon görüşmesine kulak misafiri olduğum Boduroğlu'nun, 'Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız' dediğini hatırlıyorum. F16'ların alçak uçuş yaptığı sırada harekat merkezinin açılır kapanır kapısı çok şiddetli titriyordu. Tedirginliğimizi gören Boduroğlu, alaycı bir üslupla 'Kedidir kedi' diye bağırdı." ifadesini kullandı.

Çalışkan, darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra karargahtan ayrıldığını sözlerine ekledi.

Tanıklar Kemal Avşin Deveci ve Ali Özen'in de beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Muhabir: Tanju Özkaya