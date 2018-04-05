FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri sorumlusu, hakim karşısında

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Salih Sönmez hakim karşısına çıktı. Sönmez, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, avukatı ve yakınları salonda yer aldı.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın üniversite yıllarından itibaren örgütte yer aldığı, gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgüt toplantıları düzenleyip himmet topladığı belirtildi.

Sönmez'in örgütün seçim stratejilerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantılara da katıldığı anlatılan iddianamede, bu kapsamda yargıdaki seçimler için gezilere katılıp örgütün adaylarına oy istediği ifade edildi.

Sanığın örgüt liderinin talimatıyla Yargıtay ve HSYK yedek üyeliğine seçildiğine yer verilen iddianamede, basında "Yargıtay imamı" haberlerinin çıkması üzerine Yargıtay ceza dairelerinin genel sorumlusu Muharrem Karayol'un görevden alınarak yerine Sönmez'in getirildiği bildirildi.

"Ben avukatlarımı azlediyorum"

İddianamede, Sönmez'in örgütün ceza daireleri sorumlusu olarak asıl "Yargıtay imamı" olduğu ifade edilen İlyas Şahin'in altında görev yaptığı, üstlerinden aldığı talimatları kendisine bağlı birimlere ilettiği, ayrıca Yargıtay seçimlerinde kimlere oy verileceği, hangi seçimlerin kilitleneceği gibi örgütsel taktikleri belirleyip uyguladığı, himmetlerin tasarrufunda ve eğitim biriminde söz sahibi olduğu, bağımsız şekilde tasarrufta bulunma yetkisi taşıdığı, özel görevi haiz örgüt yöneticisi olduğu kaydedildi.

Savunma için söz verilen sanık Sönmez, usule yönelik savunma için hazırlandığını ancak avukatlarının geçen hafta ve dün kendisiyle görüşeceklerini söylemelerine karşın yanına gelmediklerini ifade etti.

Sönmez, 22 yıl hapisle yargılandığını belirterek, "Avukatlarım duruşmadan önce gelmeyeceklerse ne zaman gelecekler? Hüküm verildikten sonra mı? Bu saatten sonra ne anlamı kaldı? Ben avukatlarımı azlediyorum." dedi.

Bunun üzerine söz verilen sanık avukatı Gökhan Günaydın ise "Müvekkil son derece haklıdır. Kişisel mazeretlerimiz oldu, yanına gidemedik ancak mazeretlerimizin olması bu durumu haklı göstermez. Beyana üzüldüm ama müvekkil haklıdır." diye konuştu.

Sanık Sönmez, kendisine yeni avukat seçmek ve savunmasını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığa yeni avukat tayini ve savunmasını hazırlaması için gelecek celseye kadar süre verilmesi, duruşmanın 6 Ağustos'a bırakılması kararlaştırıldı.

Muhabir: Ferdi Türkten,Aylin Sırıklı