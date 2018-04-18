'Komutanı olduğum gemi benden habersiz seyre çıkarılmıştı'

KOCAELİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Emre Arık, TBMM adına avukat Ömer Burak Barış, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatları Samet Genç ve Hüseyin Coşkun da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmayı AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, MHP Kandıra İlçe Başkanı Ahmet Uğur, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da takip etti.

Darbe girişiminde seyre çıkarılan Gölcük Donanma Komutanlığı TCG Turgutreis Gemisi Komutanı olarak görev yapan ve hala bu görevi yürüten Kurmay Albay Mevlüt Savaş Bilican, tanık olarak ifade verdi.

Komutandan habersiz gemiyi seyre çıkardılar

Bilican, 15 Temmuz'da mesai bitiminde saat 19.00 sıralarında lojmandaki evine gittiğini, 21.45'te gemilerin seyre çıktığı şeklinde bir bir duyum aldığını belirterek, "Hemen Poyraz Limanı'na gittim. Gemilerin bir kısmı seyre çıkmış, bazıları da kalkmak için hazırlık yapıyordu. Limanda ciddi bir hareketlilik ve kargaşa hakimdi. Komutanı olduğum Turgutreis Gemisi limanda yoktu. Benden habersiz gemi seyre çıkarılmıştı. Gemi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu'nu telefonla aradım, cevap vermedi. Gemi personelinin aranmasını emrettim ama kimseye ulaşılamadı. Gemiye, Kocamanoğlu'nun benimle iletişime geçmesi yönünde telsizle çağrı yaptırdım. Gemiden çağrının alındığı ve Kocaman'a iletildiğine dair teyit alındı ama bana dönüş yapmadı." şeklinde konuştu.

Firari amiral gemi komutanına "sen git uyu" demiş

Firari sanık eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay tarafından Sabotaja Karşı Koyma (SABKOR) alarmı verildiğini ve gemilerin onun emriyle seyre kaldırıldığını öğrendiğini anlatan Bilican, şöyle konuştu:

"Daha sonra Ayhan Bay'ın makamına gittim. Kendisine 'Gemileri seyre kaldırmışsınız. Komutanı olduğum gemi benden habersiz kalkmış. Bu nasıl olur' diye sordum. O da bana, 'Sen git yat. Gemiler 2 saat sonra gelecek' diye cevap verdi. Bu söylediği tamamen teamüllere aykırı bir şeydi. Gemi komutanına nasıl böyle bir şey söylenir. Anormal bir şeylerin olduğunu anladım."

Tanık Bilican, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım'ın makamında olmadığını, odanın lambalarının kapalı olduğunu gördüğünü ifade ederek, SABKOR alarmının verildiği bir zamanda, Harp Filosu Komutanının yerinde olmamasının endişelerini iyice arttırdığını söyledi.

Emri altındaki personeli toplayarak, gereken bilgilendirmeleri yaptığını kaydeden Bilican, emirleri WhatsApp'tan kurduğu gruptan vereceğini söylediğini kaydetti.

"Gemi 2. Komutanı çağrılara cevap vermedi"

Gemi 2. Komutanı Ali Kocamanoğlu'nu gece boyunca 8-10 kere, gemide olan silah subayı sanık Fatih Ergin'i de bir kez aradığını ama telefonu açmadıklarını, geri dönüş yapmadıklarını dile getiren Bilican, şöyle devam etti:

"Kocamanoğlu'yla lojmandaki evlerimiz yan yana. Göreve giderken bana haber vermedi. Giderken telefon etmedi, telefonlarıma çıkmadı ama silah subayı Fatih Ergin'e haber vererek, gemiye çağırmış. Bir gemi acil olarak kaldırılsa bile mutlaka gemi komutanına haber verilmesi gerekir. Zaten 2. komutan gemiyi kaldırmaz. Komutan ehliyeti yok çünkü. Telefonum 24 saat açık. Sabit telefonum var. Evim ile liman arası 3 dakika. Tüm bunlara rağmen gemi benden habersiz seyre çıkarılıyorsa ben bunda bir iyi niyet görmüyorum."

"Darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığını değerlendirdik"

Görevlendirdiği personelin, internetten köprünün kapatıldığı, Ankara'da uçakların alçak uçuş yaptığını söylediğini belirten Bilican, "O gece güvendiğim arkadaşlarımızı aradım. Yaptığımız görüşmelerde darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığını değerlendirdik. İskender Yıldırım ve Yalçın Payal amirallere gelişmeleri aktardım. Donanma Komutanı Veysel Kösele aradı. Kendisine gemilerin seyre çıkarıldığını söyledim, yaşananlarla ilgili gereken bilgilendirmeyi yaptım. Bana, 'Ayhan Bay'dan değil, benden emir alacaksın' dedi." ifadelerini kullandı.

Turgutreis Gemisi'nin 16 Temmuz 18.00 gibi Gölcük Poyraz Limanı'na geldiğini, 5-6 personelle gemideki subayların ifadelerini aldığını ve silah sayımı yaptığını anlatan Bilican, "Geminin X-Band uydu sistemi kapatılmış. Televizyon izlenmesi yasaklanmış. Gemideki kamera görüntülerini ve jurnalleri inceledim. Gemi 2. Komutanı Kocamanoğlu ve silah subayı Ergin'in gemide silah kuşandığını tespit ettik." şeklinde konuştu.

"Kocamanoğlu'nun FETÖ'cü olabileceğini düşündüm"

Bir soru üzerine Bilican, "Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu'nun önceden FETÖ'cü olduğuna dair bir bilgim yoktu ama gemileri benden habersiz seyre çıkardığı, telefonlarıma cevap vermediği ve çağrılarıma geri dönmediği için onun FETÖ'cü olabileceğini düşündüm." ifadelerini kullandı.

Firari sanık Ayhan Bay'dan aldığı direktifler doğrultusunda gemileri seyre kaldırılması emrini veren tutuklu sanık eski 5 komodor Önder Öngör, gemi komutanı Mevlüt Savaş Bilican'ın kendisinde telefon numarası olmadığı için bilgi veremediğini öne sürdü.

Bilican'ın, gemiye telsiz çağrısı yaptığı ve bu çağrının alındığını teyit ettirdiği yönündeki ifadesine karşılık, sanık Gemi 2. Komutanı Kocamanoğlu, söz konusu çağrıyı almadığını ileri sürdü.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

Muhabir: Metin Girgin