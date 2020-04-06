'AA Azerbaycan gerçeklerinin duyurulmasına her zaman önem verdi'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )

BAKÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, milyonlarca okurun her gün dünyaya Anadolu Ajansının (AA) penceresinden baktığını belirterek "AA, Azerbaycan gerçeklerinin duyurulmasına her zaman önem vermiş, bir zamanlar ülkemize karşı uygulanan enformasyon ambargosunun giderilmesi hususunda büyük katkılar sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Hasanov, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

AA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları tarafından zor bir dönemde kurulduğunu hatırlatan Hasanov, AA'nın üstlendiği misyonu layıkıyla yerine getirdiğini, Türk devletinin enformasyon politikalarına daima katkı sağladığını, uluslararası kamuoyu ile enformasyon köprüsü oluşturduğunu belirtti.

AA'nın bölge ve dünyanın en önemli haber kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Hasanov, mesajında şunları kaydetti:

"Milyonlarca okur her gün dünyaya AA'nın penceresinden bakıyor. AA, Azerbaycan gerçeklerinin duyurulmasına her zaman önem vermiş, bir zamanlar ülkemize karşı uygulanan enformasyon ambargosunun giderilmesi hususunda büyük katkılar sağlamıştır. Bu gün 13 dilde haber üreten AA ile Azerbaycan Devlet Ajansı (Azertac) ve diğer medya kurumlarımız arasındaki verimli iş birliği memnuniyet vericidir. Doğru enformasyon siyaseti, zengin tecrübe ve profesyonel kadrolara sahip AA'nın yeni başarılara imza atacağına ve Türkiye'nin daha da güçlenmesine katkı sunacağına inancımız tamdır. 98. kuruluş yıl dönümünüz kutlu olsun."