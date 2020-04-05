'AA KKTC'de de tarafsız habercilik anlayışı ile hizmetini sürdürüyor'

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

AA'nın bir asra kadar olan çalışmalarıyla Türkiye'nin olduğu kadar dünyanın da sayılı etkili haber ajansları arasında yer aldığını kaydeden Erhürman, mesajında, "AA'nın hem Türkiye'de hem de dünyada ciddi ve güvenilir haber anlayışını geliştirerek bugünkü etkili seviyesine ulaşması habercilik adına önemlidir." ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, AA'nın KKTC'de de tarafsız habercilik anlayışı ile etkin bir konumda olup hizmetlerini bu anlayışla sürdürdüğünü belirterek, "Anadolu Ajansını bugüne taşıyan ve aramızda olmayan basın emekçilerini saygıyla anar, bugün görev başında olan değerli arkadaşların ve ajansın 98. yılını kutlarım." değerlendirmesinde bulundu.



Muhabir: Murat Demirci