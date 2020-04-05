AA'nın 98. yaşını su altında pankart açarak kutladılar

Fotoğraf:AA/Ferdi Uzun

AYDIN

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir grup dalgıç, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümünü, su altında pankart açarak kutladı.

İlçedeki bir grup profesyonel dalgıç, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA için dalış gerçekleştirerek, su atlında "Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan dalgıçlardan Tolga Pat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın, o günden bugüne ilkeli habercilik anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Yapılan haberlerdeki emeğin farkında olduklarına vurgulayan Pat, şunları kaydetti:

"Özellikle sunduğu haberlerle turizm sektörüne çok ciddi katkı sağlıyor. Bu konuda doğru haberler sunması bizleri çok mutlu ediyor. Bizler de turizmden yani su altından gelen insanlar olarak Anadolu Ajansı'nın 98. yılını suyun altında kutlamak istedik. Yaptıkları güzel haberler için tüm ajans çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Muhabir: Ferdi Uzun