Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Anadolu Ajansı, ülkemizin her yerinde, hatta dünyanın dört bir tarafında gururla, ilkeli habercilik anlayışıyla yayınlarını sürdürüyor. Nice 98 yıllara." dedi.

KİLİS

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Kilis'te, AA'nın kuruluş 98. yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AA'nın 100. yılında çok daha geniş hizmet ağına kavuşacağına inandığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Hayırlı, uğurlu olsun. AA, ülkemizin her yerinde, hatta dünyanın dört bir tarafında gururla, ilkeli habercilik anlayışıyla yayınlarını sürdürüyor. Nice 98 yıllara. AA, 100. yılında inşallah, eminim ki hizmet ağını çok daha fazla geliştirmiş olacak. Özellikle son yıllardaki değişimi ve dönüşümü de dikkati çekecek düzeyde. Bu kapsamda yönetim kurulu ve başkanı başta olmak üzere tüm AA çalışanlarını kutluyorum."

Muhabir: İzzet Mazi