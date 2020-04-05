Başbakan Yıldırım, AA'nın, dünya ve Türkiye hakkında doğru haber, doğru bilgi vererek ülkenin uluslararası itibarını daha da güçlendireceğine yürekten inandığını belirtti.

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla başarılı hizmetlerde bulunan AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti.

Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de bizzat Atatürk tarafından kurulduğuna ve Büyük Millet Meclisinin çıkardığı ilk yasaları duyurarak milli mücadelede etkin bir rol üstlendiğine işaret eden Yıldırım, AA'nın bugün de Türkiye'nin sesini 13 farklı dilde dünyaya duyurarak herkesi gururlandırdığını belirtti.

"Küresel haberleşme ağını her geçen gün daha da geliştiren ve sosyal medyayı geleceğin en etkin haber ve iletişim mecrası olarak gören Anadolu Ajansı, ülkemiz aleyhine yürütülen medya faaliyetlerine karşı sürekli stratejiler geliştirerek halkın doğru haber almasını sağlamaktadır." ifadesini kullanan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımızın çok daha güçlü, müreffeh, saygın ve demokratik bir Türkiye hedefine yaraşır şekilde kendini sürekli yenileyeceğine, dünya ve Türkiye hakkında doğru haber, doğru bilgi vererek ülkemizin uluslararası itibarını daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışını koruyarak kamuoyunu bilgilendirme vazifesini layıkıyla yerine getiren Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, yurt içinde ve yurt dışında fedakarca çalışan her bir mensubunu en samimi duygularımla selamlıyorum."

Muhabir: Ali Kemal Akan