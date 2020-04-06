Beşiktaş'tan AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü için kutlama mesajı

İSTANBUL
Beşiktaş Kulübü, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, milli mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurarak önemli bir misyon yüklenen Anadolu Ajansı, bugün 98. kuruluş yılını kutluyor. Yıllar içerisinde teknolojik yeniliklerle birlikte içeriğini ve dağıtım ağını genişleten Anadolu Ajansının 98. yaşını kutlar, nice başarılı yıllar dileriz."