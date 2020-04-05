Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Anadolu Ajansına kutlama

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Kalın, "Anadolu Ajansı geçmişte olduğu gibi bugün de hem Türkiye'nin gündemini dünyaya hem de dünyanın gündemini Türkiye'ye aktarmada çok önemli bir rol oynuyor." dedi.

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Kalın, "Cumhuriyetimizden daha yaşlı olan Anadolu Ajansı geçmişte olduğu gibi bugün de hem Türkiye'nin gündemini dünyaya hem de dünyanın gündemini Türkiye'ye aktarmada çok önemli bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.

"Yüksek gazetecilik standartlarına bağlı kalmış bir ajans"

Kalın, AA'nın dünyanın dört bir yanında açtığı ofisleriyle, muhabirleriyle birinci sınıf haberciliğin nasıl yapılacağının örneği olduğunu belirterek, "Dünya ajansları içerisinde rekabet edebilecek hem imkan ve kabiliyetlere hem de birikime sahip bir ajans Anadolu Ajansı. Doğru haberin nasıl aktarılması gerektiği konusunda her zaman en yüksek gazetecilik standartlarına bağlı kalmış bir ajans." diye konuştu.

AA'nın anlık iletişim çağında sadece bilgiyi aktaran değil, ona bir bağlam kazandıran, çerçeve sağlayan yayınlarıyla da dikkat çektiğini anlatan Kalın, "Bu yönüyle Türkiye'nin dünyaya açılma sürecinde çok önemli bir rol oynadı geçmişte olduğu gibi bugün de oynamaya devam ediyor. Özellikle de Türkiye'nin dünyaya açılan dış politika perspektifi, iş adamlarımızla, STK'larımızla ilgili çalışmaları, Türk kültürünün, eğitiminin, sanatının dünyada tanınması bütün bu alanlarda Anadolu Ajansının yaptığı haberler, çalışmalar çok kıymetli." değerlendirmesini yaptı.

"Dünya haberciliğinde çok özel bir yeri bulunuyor"

Kalın, dünyadaki olayların Türkiye'ye doğru bir şekilde aktarılması konusunda da önemli roller üstlenen AA'nın birçok dilde yaptığı yayınlarla Türkiye'nin gündemini ve birikimini Afrika'dan Orta Doğu'ya, Balkanlar'dan Asya'ya, Amerika kıtasından Uzak Doğu'ya kadar tüm dünyaya aktardığını vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın tüm bu nitelikleriyle dünya haberciliğinde çok özel bir yeri bulunduğuna değinen İbrahim Kalın, "Özellikle son dönemde Türkiye'nin yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda terörle mücadelede yine Anadolu Ajansı muhabirlerinin büyük bir özveriyle, cesaretle, profesyonellikle yürüttüğü çalışmaları da bu vesileyle ben tebrik etmek istiyorum. Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nden bütün çalışanlarına, sahadaki muhabirlerinden, masa başı editörlerine kadar 98. yıl vesilesiyle hepsini kutluyorum. Anadolu Ajansı'nın bu güzel çalışmalarını inşallah gelecekte de devam ettirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Muhabir: Enes Kaplan