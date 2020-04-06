'Dünyanın neresine gitseniz Anadolu Ajansı'nı bulursunuz'

Piyanist ve besteci Uğurlu, AA çalışanlarının insan yanı ağır basan, haberi her ayrıntısıyla, doğru üzerine kuran kişiler olduğunu belirterek, "Dünyanın neresine gitseniz, karşınızda bir Anadolu Ajansı temsilcisi, AA muhabiri bulursunuz." dedi.

İSTANBUL

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından 17 gün önce kurulan bir haber ajansı olduğunu söyledi.

Anadolu'yu kurtarmak için çekilen sıkıntıların AA tarafından paylaşıldığına işaret eden Uğurlu, Cumhuriyetin ilkeleri ve yenilenen Anadolu'nun hikayesinin AA tarafından gür bir sesle dünyaya duyurulduğunu dile getirdi.

Uğurlu, AA'nın başarı hikayesinin Türkiye'nin en yoksul günlerinde başladığını belirterek, bu hikayenin 20. yüzyılı tamamlayıp 21. yüzyılda da sürdüğünü ifade etti.

"İyi ki varsınız"

AA'nın büyüyerek ve yenilenerek gelişmesinin dünyadaki pek çok basın kuruluşuna örnek bir serüven olduğunu aktaran Uğurlu, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı, adını Anadolu'dan alır, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurur ama bence daha önemlisi, çağdaş bir anlayışla yoluna devam ederken, geleneklerinden uzaklaşmamasıdır. Dünyanın neresine gitseniz, karşınızda bir Anadolu Ajansı temsilcisi, AA muhabiri bulursunuz. Sanki hepsi tek tek özel eğitimden geçmiş, insan yanı ağır basan, haberi her ayrıntısıyla doğru üzerine kuran bir büyük okulun heyecanlı öğrencileri gibidir AA çalışanları. Gittiğiniz ülkede veya kentte sizi bir dost olarak karşılar, gazeteciliğin ötesinde tüm derdinizle ilgilenip, size yardımcı olmaya çalışırlar. Anadolu Ajansı'nın yönetimi değişir, onlarca yönetici gider gelir ama haber için size görüşmeye gelen insanların kalitesi, habere bakışı, insanlığı hiç değişmez."