Kapadokya'da sıcak hava balonları AA için havalandı

NEVŞEHİR

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları, 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı (AA) için havalandı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemek isteyen turistler için düzenlenen sıcak hava balonlarına, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkçe ve İngilizce pankart asıldı.

Göreme beldesinden, güneşin doğuşuyla gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında süzüldü.

Atmosfer Balloons İşletmesi Genel Müdürü Serkan Naci Feralan, 6 Nisan 1920'de Milli Mücadele'nin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla önemli bir görevi icra etmek için kurulan AA'nın, ilkeli, objektif, hızlı ve etkin habercilik anlayışı çerçevesinde hizmet sunduğunu ifade etti.

Uçhisar Kalesi'ne "AA 98 yaşında" pankartı

Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği Uçhisar Kalesi'ne de AA'nın 98'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pankart asıldı.

Bir hafta boyunca sergilenecek pankartlar, Uçhisar Belediyesi ekiplerince kalenin zirvesinden sarkıtıldı.

Belediye Başkanı Ali Karaaslan, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın 1920 yılından beri doğru, ilkeli ve nitelikli habercilik anlayışı nedeniyle kamuoyu tarafından takdirle takip edildiğini belirterek, "Anadolu Ajansı, milli haberciliğimizin başlangıcıdır. Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla doğru ve ilkeli haberciliği şiar edinmiş bir haber ajansıdır. Türkiye ve dünya ile ilgili herhangi bir haber farklı kanallar olsa da kaynak AA ise emin haberdir. Bu imajı korumasından dolayı değerli yöneticilerini tebrik ediyorum, nice 98 yıllara." diye konuştu.

Muhabir: Behçet Alkan, Alpaslan Körükcü





