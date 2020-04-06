Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, "AA’nın yayın yaptığı dillerden birinin Makedonca olması, Makedonya için özel bir öneme sahip, Üsküp'te AA'nın bölgesel temsilciliğinin açılması, Makedon medyasının zenginleşmesine katkı sağladı." dedi.

ÜSKÜP

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı İvanov, mesajında TBMM'nin açılmasından önce 6 Nisan 1920'de kurulan AA’nın, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve gelişmesine şahit olduğu vurguladı.

Geniş temsilcilik ağına sahip AA’nın dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer aldığını belirten İvanov, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:

“AA’nın yayın yaptığı dillerden birinin Makedonca olması, Makedonya için özel bir öneme sahip. 2015'te Makedonya'nın başkenti Üsküp'te AA'nın bölgesel temsilciliğinin açılması, Makedon medyasının zenginleşmesine katkı sağladı. Bu da Makedonya ile Türkiye arasındaki samimi dostluğun bir kanıtıdır. Başarılı iş birliğinin gelecekte de devam edeceğinden eminim.”

AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik eden İvanov, “Gelecekteki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. AA'nın profesyonelliği ile örnek olmaya devam edeceğine eminim.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Furkan Abdula



