Spor camiası AA'yı yalnız bırakmadı

ANKARA

Birçok sporcunun yanı sıra federasyonların başkan ve yöneticileri, spor kulüpleri Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok isim, ajansın kuruluş yıl dönümünü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Dört büyükler de unutmadı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Spor Toto Süper Lig takımı, kutlama mesajı paylaştı.

Takımlardan son olarak dün Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası kapanış maçında Galatasaray'ı konuk eden Gençlerbirliği takımı futbolcuları sahaya, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" pankartını taşıyarak çıktı.

Pankartlı kutlama

Futbol ve basketbol liglerinde mücadele eden kulüplerin birçoğu, maçlara çıktıkları pankartla Anadolu Ajansı'nı yalnız bırakmadı.

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Gençlerbirliği, sahaya çıktığı pankartla AA'yı kutladı.

Bunun yanı sıra Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Bursaspor, Kasımpaşa, basketbolda ise Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ve Adana ASKİ Kadın Basketbol Takımı, TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü de bu hafta maçlarına üzerinde "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartla sahaya çıktı.

AA için kutlama mesajı paylaşan kişiler, kulüpler ve federasyonlar şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa Kulübü, Gençlerbirliği Kulübü, Osmanlıspor Kulübü, Kardemir Karabükspor Kulübü, Halkbank Spor Kulübü, Ziraat Bankası Spor Kulübü, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, milli güreşçi Taha Akgül, milli atlet Eda Tuğsuz, milli güreşçi Rıza Kayaalp, milli atlet Ramil Guliyev, ampute milli futbolcu Barış Telli, milli okçu Yeşim Bostan, milli modern pentatloncu İlke Özyüksel, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman.

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş