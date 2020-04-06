Tekirdağlı balıkçılar AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Fotoğraf: AA/Mesut Karaduman

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümünü, teknelerine astıkları pankartla kutladı.

Balıkçılar, "Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartı astıkları tekneleriyle denize açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından istiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin her yerinde, hatta dünyanın dört bir tarafında habercilik yayınlarını sürdürdüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, "Anadolu Ajansı 98. yaşında. Biz de AA çalışanlarıyla yıl dönümlerini kutluyoruz. Anadolu Ajansı'nın yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Pehlivanoğlu, haberleri en doğru en hızlı şekilde sunan Anadolu Ajansına teşekkür ederek, tüm çalışanlarına ve emeği geçenlere başarı dileğinde bulundu.

Muhabir: Mesut Karaduman