İSTANBUL
Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 yendi.
Evindeki ilk maçı 85-77 kaybeden Banvit, Dörtlü Final'e kalamadı.
Monaco'daki 2. Louis Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 28-15 geride kapatan Banvit, ikinci periyottaki etkili mücadelesiyle soyunma odasına 42-37 üstün gitti.
Üçüncü çeyreği 55-52 önde tamamlayan ve müsabakadan 75-74 galip ayrılan Banvit, ilk maçta rakibine 8 sayı farkla yenildiği için Dörtlü Final'e çıkmayı başaramadı.
Muhabir: Serhat Bağbars