Banvit, Dörtlü Final'e kalamadı

Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 yendi.

anasayfa > spor, basketbol, dünyadan spor 03.04.2018 Serhat Bağbars Istanbul

Banvit, Dörtlü Final'e kalamadı

İSTANBUL

Banvit Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu deplasmanda 75-74 yendi.

Evindeki ilk maçı 85-77 kaybeden Banvit, Dörtlü Final'e kalamadı.

Monaco'daki 2. Louis Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 28-15 geride kapatan Banvit, ikinci periyottaki etkili mücadelesiyle soyunma odasına 42-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 55-52 önde tamamlayan ve müsabakadan 75-74 galip ayrılan Banvit, ilk maçta rakibine 8 sayı farkla yenildiği için Dörtlü Final'e çıkmayı başaramadı.

Muhabir: Serhat Bağbars


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