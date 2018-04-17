Genç yeteneklerden yarını inşa edecek projeler

İSTANBUL

TTGV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın, 2017 yılı sonunda Intel iş birliğiyle başladığı ve 2018'den itibaren Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla yürütülen "Yarını İnşa Et" dijital dönüşüm programının birinci döneminde sağlık, çevre ve enerji, akıllı şehirler başlıklarında yarını inşa edecek projeler geliştiren genç yetenekler ödüllendirildi.

9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerin katıldığı programın ilk döneminde birinci olan proje "Bizlere Yer Verir Misiniz?" ile Gaziantep Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden Grup Anka oldu. Projede öğrenciler, toplu taşıma araçlarında yaşlı, hasta, engelli gibi özel durumları olan yolcular için ellerindeki kartla açılabilen koltuk düzeneği tasarladı. Ekip, yurt dışı "Maker Faire" fuarı katılımıyla ödüllendirildi.

Birinci olan proje dışında 50 finalist arasından en başarılı 4 proje takımı da Özyeğin Üniversitesi "Open Fab Maker Yaz Kampı"na katılma hakkı elde etti.

Dereceye giren projeler

"Akıllı Ev" (Smart Home) projesiyle Gaziantep Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Thunder Birds takımı dereceye girenler arasında yer aldı. Gençler, standart ihtiyaçlar olan güvenlik, ısıtma, aydınlatma, havalandırma gibi unsurları uzaktan kontrol edebilen ve enerji tasarrufu sağlayan bir düzenek geliştirdi.

İstanbul Bahçeşehir Koleji Yenişehir Soyak Fen ve Teknoloji Lisesi Cosmos Wonderland takımı öğrencileri ise verimsiz bal üretimini ve arıların enerji kaybı yaşamalarını engellemek için önceden önlem alınmasını sağlayacak "Bio Hive" projesiyle dereceye girdi.

"Proto Arm" (Prototip Robot Kol Desteği) projesiyle dereceye giren İstanbul Arel Koleji takımı Arkod Team 1 ise kol kırıklarında alçı takıldıktan sonra kişinin daha rahat hareket edebilmesi ve alçı çıktıktan sonra da egzersiz yapmasına yardımcı olmayı amaçladı.

Dereceye "Zorluğa Bir Işık da Bizden" projesiyle girmeye hak kazanan Çaçaron rumuzlu Gaziantep Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de fiziksel veya görme engelli, yürüme zorluğu yaşayan kişiler ve yaşlılar için yaya geçidinden güvenli geçmelerini sağlayacak bir model geliştirdi.

Ödül töreninde, "üretkeniz.biz" ve "Maker Atölye" de seçtikleri gruplara ücretsiz eğitim ile mentorluk özel ödüllerini verdi. Intel ise en başarılı 5 proje takımının öğrencilerine teknoloji hediye çeki armağan etti.

Projeye bağış kampanyası

TTGV Yarını İnşa Et programının ikinci döneminde Aydın, Sakarya, Eskişehir, Mersin, Bafra ve İskenderun'da öğretmen eğitimlerini tamamladı ve öğrenciler projelerini geliştirmeye başladı.

Bu öğrencilerin projeleri için ihtiyaç duydukları teknoloji kitlerini öğrencilere hediye etmek ve yarını inşa etmek için teknolojiye bağış yaparak Türkiye'nin geleceğine destek olmak isteyenler, TTGV'nin kitle bağış platformu İdeanest web sayfasındaki "bit.ly/ttgv-yie" bağlantısından il bazında eğitim kitlerine destek verebiliyor, aynı zamanda program hakkında bilgi alabiliyor.