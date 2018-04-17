Kamu Siber Güvenlik Zirvesi 18 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek

Kamu Bilişimcileri Derneğince 18-19 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nde, kamuda siber saldırılara ilişkin zafiyetler ve bunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri ele alınacak.

Kamu Bilişimcileri Derneği (KBD) İkinci Başkanı Yakup Şıvka, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. ( Kamu Bilişimcileri Derneği - Anadolu Ajansı )

ANKARA

Kamu Bilişimcileri Derneği (KBD) tarafından 18-19 Nisan'da Ankara'da Kamu Siber Güvenlik Zirvesi düzenlenecek. Zirvede, kamuda siber saldırılara ilişkin zafiyetler ve bunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri ele alınacak.

KBD 2. Başkanı Yakup Şıvka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarının siber güvenlik farkındalığının son yıllarda ciddi oranda arttığını belirtti.

Şıvka, bu artışta, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde kamu kurumlarına yapılan siber saldırıların, darbe girişimi sonrası kamuda çalışan FETÖ mensubu çalışanların ayıklanarak yerlerine nitelikli yeni bilişim uzmanlarının alınmaya başlanmasının ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın etkili olduğunu söyledi.

KBD tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında siber saldırı konusunda farkındalığın artırılması amacıyla 18-19 Nisan'da Ankara'da, Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nin düzenleneceğini ifade eden Şıvka, zirve kapsamındaki panellerde kamu bilişim yöneticilerinin dijital dönüşümde siber güvenliğin rolünü tartışacağını ve katılımcılara bu konuda alanında uzman kişilerce eğitim verileceğini bildirdi.

Siber saldırıların artmasına bağlı olarak bu alandaki güvenliğin önem kazandığını belirten Şıvka, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak bu tür saldırıların, söz konusu kurumlardan hizmet alan vatandaşları da doğrudan etkileyeceğine dikkati çekti. Şıvka, bu konuda farkındalığın önemli olduğunu vurguladı.

Bilişim sistemlerinin güvenliğinin ulusal ve uluslararası güvenliğin bir parçası haline geldiğine işaret eden Şıvka, şunları kaydetti:

"Siber savaşlar, ülkelerin güvenlik stratejilerinde yer almaya başlamış ve ülkeler siber kuvvetler tesis etmeye yönelmiştir. Bu amaçla düzenleyeceğimiz zirvede, kamudaki hassasiyeti düşünerek, ortak savunma stratejilerinin geliştirilmesi, insan kaynağı ve bilgi birikimlerinin ihtiyaç durumunda paylaşılabilmesi ve yerli çözümlerin önceliklendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunacağız."

Muhabir: Arife Yıldız Ünal



