Öğrencilerden talepleri 'arı hızı'nda karşılayacak proje

İstanbul'da iki bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi, kullanıcı ile yazışan bir yazılım parçası olan chatbot ile geliştirdikleri "ISTBee" projesiyle sanal belediyecilik uygulamalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

İSTANBUL - Mücahit Türetken

İstanbul'da iki bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi, kullanıcı ile yazışan ve çoğunlukla senaryo üzerinden cevaplar üreten bir yazılım parçası olan chatbot ile geliştirdikleri "ISTBee" projesiyle sanal belediyecilik uygulamalarına katkı sunmayı hedefliyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Ebrar Şahin ve Abdulrahman Alabrash, sanal belediyecilik uygulamalarına katkı sunmak amacıyla kullanıcı ile yazışan ve çoğunlukla senaryo üzerinden cevaplar üreten bir yazılım parçası olan chatbot ile proje geliştirdi.

"ISTBee" adı verilen proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Akıllı Ulaşım Çözümleri Yarışması 2017"ye katılan 80 proje içinden seçilen 6 finalist projeden biri olarak, finalde mansiyon ödülününe değer bulundu.

İstanbul'da yaşayanların ulaşım deneyimlerinin yenilenmesi veya mevcut ulaşım yöntemlerinin iyileştirilmesine yönelik teknoloji tabanlı yenilikçi çözüm önerilerinin arandığı yarışmaya katılan Şahin ve Alabrash, xamarin ve azure teknolojilerini kullanarak yazılan telefon uygulaması ve uygulamayla birlikte çalışan chatbot üretimi gerçekleştirdi.

Şahin ve Alabrash, projelerini uygulamaya geçirmek için belediye ve kurumlardan teklif bekliyor.

"Chatbotların devrinin başladığı bir döneme geldik"

Abdulrahman Alabrash, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanıcı ile yazışan ve çoğunlukla senaryo üzerinde cevaplar üreten bir yazılım parçası olan chatbotların çağın en dikkati çekici yeniliklerinden olduğunu, bunu kullanarak proje geliştirdiklerini söyledi.

Alabrash, telefon uygulamalarının çağının bittiğini savunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Chatbotların devrinin başladığı bir döneme geldik. Telefonumuzu çoğunlukla yeni gelen bir mesajı kontrol etmek veya bir mesaja cevap yazmak için elimize alıyoruz. Mesajlaşma 7'den 70'e bir sosyalleşme aracı oldu. Biz de geliştirdiğimiz chatbot ile İstanbul'u, mesajlaşarak 'sosyalleşen bir şehir' yapmayı hedefledik.

Geliştirdiğimiz çözüm ile kullanıcının, trafiği olumsuz etkileyen veya etkileyebilecek bir olayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile mesajlaşarak bildirebileceği bir platform oluşturmayı ve insanların çevrelerine karşı sosyal bir farkındalık geliştirmelerini amaçladık. Görüş ya da şikayetlerin mesaj yoluyla yetkililere iletilip, gerekli olanın yapılmasını sağlayarak, trafiğin normal akışının devam etmesini ve yaşanan mağduriyetlerin en aza indirgenmesini sağlamak istiyoruz. Projemizle İstanbul'u sanal belediyecilik konusunda ileri taşımayı ve bu konuda örnek yapmayı hedefliyoruz."

Projenin ismini arının hızı belirledi

Ebrar Şahin de projenin ismine değinerek, "Arı, iğnesini soktuğu kişiye derin bir acı verir. Aynı zamanda çok hızlı ve aktif bir hayvan. Biz de arının hızıyla özdeşleştirdiğimiz bir denetim mekanizması kurmak istedik. Trafiği olumsuz etkileyen bir hareketi nedeniyle bir kez şikayet edilen birinin, tekrar şikayete konu olmaması için farkındalık geliştirmesi adına projeye 'ISTBee' dedik." ifadelerini kullandı.

Projeyi bir yaz dönemi boyunca hazırladıklarını dile getiren Şahin, "Bu yazılımla örneğin hatalı olarak otobüs durağına park etmiş bir aracın görüntüsünü çekerek anında sistem üzerinden yetkililere ulaştırabiliriz. Ayrıca bugün birçok kurum ve belediyenin müşteri ve vatandaşlar için web siteleri üzerinden çözüm sunma adına oluşturdukları yazılımlar bulunmuyor. Mevcut olanların da sanal zekaları yeterince gelişmiş değil. ISTBee ile bunu mükemmele yakın derecede geliştirebiliyoruz. Böylece vatandaşların soru, ihtiyaç ve talepleri çok hızlı şekilde karşılanmış olacak." diye konuştu.

Ödülü, diğer projelerini geliştirmek için destek ve motivasyon olarak gören Alabrash, yüksek lisanstan sonra veri bilimi ya da yapay zeka alanında çalışmak, Ebrar ise eğitimini yüksek lisans yaparak sürdürmek istiyor.