ELAZIĞ

Elazığ'da, Türk Telekom'un Türkiye genelinde başlattığı Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında gezici eğitim tırında kadınlara faydalı ve verimli internet kullanımı konusunda eğitim verildi.

Ahmet Aytar Meydanı'nda teknoloji sınıfı olarak tasarlanan gezici eğitim tırında internet kullanımı, e-Devlet ve mobil uygulamalar ile sosyal medya başta olmak üzere günlük hayatı kolaylaştıran birçok konuda eğitim alan kadınlara sertifika verildi.

Geçen yıl 38 ilde gerçekleştirilen ve 5 bin kişiye ulaşılan proje kapsamında, bu yıl 24 ilde verilmesi planlanan eğitimlerle 2 yılda 10 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Elazığ'da yaklaşık 200 kadına eğitim verildi.

"İnternetten yeterince faydalanamıyoruz"

Eğitime katılan ev kadını Mehtap Boztaş, gelişen teknolojiyle birlikte hemen hemen internetsiz hiçbir ev bulunmadığını belirtti.

İnternetin insan hayatını kolaylaştıran birçok özelliğe sahip olduğunu ancak bilgi eksikliği nedeniyle toplumun bunlardan yeterince faydalanamadığını ifade eden Boztaş, şöyle konuştu:

"Aldığımız eğitimi çok verimli buldum. Sosyal medyayı nasıl kullanmamız gerektiğini, mobil internet uygulamalarını, e-devlet uygulamalarını detaylı olarak öğrendik. Bizim için faydalı olabilecek programları zaman kaybetmeden nasıl daha hızlı kullanabileceğimizi öğrendik."

Melahat Şimşek ise özellikle ev kadınlarının verimli ve faydalı internet kullanımı konusunda bilinçlenmeleri adına bu tür eğitimlerin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Aldığımız eğitim gerçekten verimli oldu. İnternet ortamında kullandığımız programların ayrıntılarını öğrenmiş olduk. Özellikle ev hanımlarının bu eğitimlere katılmış olmaları bizlerin bu konudaki eksikliklerimizi tamamlamamız adına iyi oldu." diye konuştu.

Türk Telekom'un kadınlara yönelik sunduğu Teknoloji Seferberliği Projesi ile gezici eğitim tırı yarın Malatya'da olacak.

Muhabir: İsmail Şen