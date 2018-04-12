Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in ülkesinin hava sahasını kullanmasını egemenliğe yönelik bir saldırı olarak değerlendirerek, böyle bir ihlalin kabul edilemeyeceğini belirtti.

BEYRUT

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, hükümet oturumundaki konuşmasında, İsrail'in herhangi bir Arap ülkesine saldırısının, Lübnan tarafından kınandığını belirterek, "İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanması egemenliğimize yönelik bir saldırıdır. İsrail'in hava sahamızı ihlalini kabul etmeyiz." dedi.

Avn, ayrıca İsrail'in egemenliğe yönelik ihlali gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet edileceğini kaydetti.

Başbakan Said Hariri ise bölgedeki gelişmelere değindiği konuşmasında, "Bu gelişmelerden kaynaklanabilecek sorunlardan Lübnan'ın etkilenmemesi için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Lübnan ordusu, geçen salı günü İsrail'e ait 4 savaş uçağının, Cuneyh kentinin batı açıklarından doğu yönüne doğru deniz üzerinden Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini, Baalbek kentine ulaştıktan sonra ülkenin hava sahasından çıktığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı hafta başında İsrail'e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye hava sahasına girmeden T-4 hava üssüne 8 füze attığını açıklamıştı.

T-4 askeri havaalanı, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üs olarak biliniyor.

Muhabir: Wassim Samih Seifeddine, Afra Aksoy