Tunus'un Tatavin şehrinde kızıl kayalar ve tepeciklerin bulunduğu Ayn Şerşare bölgesi, burada gezenlere Ay'da yürüme hissini yaşatıyor.

TATAVİN - Yosra Ouanes/Zeynep Hilal Karyağdı

Tunus'un Tatavin şehrinde kızıl kayalar ve bu kayalardan oluşan tepeciklerin bulunduğu Ayn Şerşare bölgesi, Ay'ın yüzeyini andıran görünümüyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 5 hektarlık bölge, zamanla sular tarafından aşınmış kayaların oluşmasıyla ilginç bir coğrafi görünüm kazanmış.

Binlerce irili ufaklı kayanın bulunduğu bölge kızıla bürünmüş yapısıyla dikkati çekiyor. Büyük bir mantar gibi görünen kayalar da bölgede yer yer göze çarpıyor.

Görüntüsü nedeniyle halkın "Ay'ın yüzeyi" adını verdiği Ayn Şerşare bölgesindeki kızıl kayalar ve tepecikler üzerinde dolaşan turistler, kendilerini Ay'ın yüzeyinde dolaşıyormuş gibi hissettiklerini belirtiyor.

Tunus Ulusal Maden Divanı Araştırmacısı Habib Alcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgenin tarihinin günümüzden 251 milyon yıl önce başlayıp 205 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilen Trias Devri'ne (Dinozorlar Devri) kadar uzandığını belirtti.

Taşlaşmış toprak oluşumlu kayaların 200 milyon sene önce su ve rüzgar tarafından aşınma sonucu meydana geldiğini aktaran Alcan, "Bölgeye kızıl kayalar ve ilginç yayılmaları neticesinde Ay'ın yüzeyine benzemesi dolayısıyla bu ad verildi." dedi.

Tunus Çöl Sarayları Derneği Başkanı Muhammed Ravvan da bölgenin öneminin geç fark edildiğini belirterek, "Önceden buraya önem vermiyorduk. Ancak, son zamanlarda bazı bilim adamları, jeolog ve araştırmacılar burayı ziyaret etti. Bölgenin Ay'ın yüzeyine benzediğini söylediler. Daha sonra buraya bu isim verildi." diye konuştu.

Tunuslu sivil aktivist Hadi bin Cedyan da bölgenin son zamanlarda yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü, bölgeyi jeoloji araştırmacılarının ve bu alanda eğitim gören öğrencilerin sık sık ziyaret ettiğini belirtti.

Bin Cedyan, bölgeye diğer tarihi yerler ve müzeler gibi fazla turist çekmesi için de çalışmaların devam ettiğini aktardı.