AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Sırbistan, AB'ye üyelik sürecinde doğru bir yol izliyor. Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığı süresince yeni fasıllar açılması muhtemel." dedi.

BELGRAD

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sırbistan'ın AB'ye üyelik sürecinde doğru bir yol izlediğini söyledi.

Mogherini, 17 Nisan'da Strazburg'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun ardından çıktığı Batı Balkan turu kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarda bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mogherini, Batı Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'ın AB'ye üyelik süreçlerini değerlendirdi.

Mogherini, Sırbistan'a verdiği mesajın, ikili ilişkinin aksine tüm bu ülkeleri ilgilendiren bölgesel nitelikte bir mesaj olduğunu belirterek, "Bu mesaj, AB perspektifidir. Ziyaret ettiğim 4 ülke arasında bilhassa Sırbistan ile Karadağ'ın doğru yolda ilerlediğini söyleyebilirim. Sırbistan, AB'ye üyelik sürecinde doğru bir yol izliyor. Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığı süresince yeni fasıllar açılması muhtemel." ifadelerini kullandı.

Mogherini, Sırbistan'ın kararlılığı, enerjisi, özverili çalışması ve iradesinden son derece etkilendiğini vurgulayarak, "Genişleme sürecinin, AB'nin kendisine vermesi gereken bir hediye olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kosova meselesine değinen Mogherini, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi adına AB ara buluculuğunda imzalanan Brüksel Anlaşması'nın hükümlerinin yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatarak, anlaşmanın en önemli hükümlerinden biri olan Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasının ve Enerji Anlaşması'nın elzem olduğunun altını çizdi.

Verilen sözlerin tutulması gerektiğini dile getiren Mogherini, "Antlaşmanın hükümlerinin şimdiye kadar yerine getirilmesi gerekirdi." diyerek, Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması adına başlatılan hazırlıklara saygı duyduğunu vurguladı.

Sırp Radikal Partisi (SRS) Genel Başkanı Vojislav Seselj'in, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve beraberindeki heyete hakaret ederek Hırvatistan bayrağını ezmesine de değinen Mogherini, devlet kurumlarına karşı yapılmış her hareketi kınadığını söyledi.

Mogherini, "Bunlar, Sırbistan'ı kötüleyen ve demokratik bir ülke olduğunu göstermeyen hareketler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Vucic de Kosova'nın Brüksel Anlaşması'nın hükümlerini yerine getirmeyeceğinden emin olduğunu belirterek, "Sözleriniz karşısında kulaklarımı tıkadığımı düşünmeyin. Enerji Anlaşması konusunda bir anlaşmaya varılmadı. Sadece bu konunun önümüzdeki dönemde tartışılacağı söylendi, onun dışındaki tüm hükümleri yerine getirdik." diye konuştu.

Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması hükmünün, anlaşmanın yüzde 40'ını oluşturduğunu dile getiren Vucic, Kosova meselesinin doğurduğu tüm zorluk ve engellerin, Mogherini ve diğerlerinin destekleriyle bertaraf edilebileceğine inandığını anlattı.

Sırbistan'ın her zaman diyaloğa açık olduğunu anımsatan Vucic, Kosova ile diyaloğun sürdürüleceğini vurguladı.

Vucic, görüşmede Sırbistan'ın ilerleme raporunu da ele aldıklarını aktararak, ülkesinin bilhassa ekonomi alanında gösterdiği çabadan mutluluk duyduğunu söyledi.

Mogherini, Belgrad'daki temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ile de bir araya geldi.

Muhabir: Bojana Stojanovic, Sanela Crnovrsanin