Afrin'de YPG/PKK'nın işkencesine maruz kalanlar yaşadıklarını anlattı

AFRİN/ANKARA

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'in Racu beldesinde teröristlerin alıkoyduğu kişiler yaşadıkları işkence ve korku dolu anları anlattı.

TRT Kurdi kanalında yayınlanan haberde, Racu'da teröristlerin çocuk ve kadınları da alıkoyduğu sözde hapishanede işkence gören mağdurların tanıklığına yer verildi.

Racu beldesinde teröristlerin hapishane olarak kullandığı ve işkence görenler tarafından "Kara Zindan" adı verilen merkezde, işkence kuyuları ve karanlık dar odalar dikkat çekerken hapishane içerisinde çocuklara ait kıyafetler bulundu.

Haberde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından 48 yaşındaki Ehmed Badırlı, YPG/PKK'lıların yaptıklarını "Kara Zindan'da başımı duvarlara vurdular. Bu kulağımda kan birikti. Bir kulağım sağlam ama diğeri gitti. Eşimi ve çocuklarımı götürüp öldürdüler. Onlar (YPG/PKK) karımı ve yavrularımı katletti." ifadeleriyle anlattı.

Afrin ilçe merkezinin alınmasının ardından daha önce de AA muhabirine konuşan Afrinli doktor Nadil Heydar da "İki kişi geldi, elimi kolumu bağladı. Beni bir sandalyeye bağladılar. Gözümü açıp gözümde sigara söndürdüler. Beni yerlerde sürüklediler. Biri karnıma biri de sırtıma vuruyordu. Sesim çıkmasın diye biri ağzıma bez koydu." diye konuştu.

"İnsanın kurtuluşu sadece ölüm oluyordu"

Afrinli sivillerden Azad Ahmet, "Burası Kara Zindan, buraya düşen bir insanın çıkacağına dair inancı kalmıyordu. Onu sağır ediyorlardı, kulak kalmıyordu, gözleri kör oluyordu, ayaklarını, kaburga kemiklerini kırıyorlardı, onları hücreye atıyorlardı." dedi.

31 yaşındaki Ahmet, teröristlerin sivilleri alıkoyduğu hücreleri göstererek "Bu hücrelerde insanlar ölüyordu, bunlar insanları burada öldürüyordu. Bakın bu hücreler burada belki yüzden fazlası vardır." ifadelerini kullandı.

Ahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya getirdikleri her bir insanın onlardan olmasını istiyorlar. Eğer onlara dahil olmazsan buralarda tutuyorlar. Onlar 'Bize dahil olmayanların bu hücrelerde gözlerini oyacağız, kulaklarını sağır edeceğiz, dilini keseceğiz, tırnaklarını çekeceğiz, bacaklarını kıracağız' diyorlardı. Ölmüşsün, kalmışsın onların umurunda değildi. Hatta bazılarının kan izleri hala yerlerde. Buraya koydukları bir insanın kurtuluşu sadece ölüm oluyordu. Buraya giren ne kadar arkadaşımız varsa hepsinin tırnakları çekilmiş, gözleri oyulmuştu, kulaklarını penseyle çekmişler.

Bu Kara Zindan'da yüz hücre var. İçerisinde kadın vardı, çocuk vardı, yaşlı vardı, her çeşit insan vardı. Öldürüp atıyorlar sonra da öldü diyorlardı."

"Çok sayıda kişiyi bu hapishanelerde öldürdüler"

Bir diğer Afrinli 24 yaşındaki Yusuf Abdurrahman da terör örgütü YPG/PKK’nın örgüte karşı çıkan sivilleri çocuk, kadın ayrımı yapmadan alıkoyup işkence yaptığını söyledi.

Yusuf, örgütün alıkoyduğu kadın ve çocukları dövdüğünü belirterek şu sözleri kaydetti:

"Köylülerin kanı duvarlara sıçrıyordu, izleri duvarlarda duruyor. Benim de tanıdığım ve duyduğum çok sayıda kadın sırf onları sevmiyor, sempati duymuyor diye burada alıkoyuldu. Niye bu örgütü sevmiyorlar, sempati duymuyorlar diye onlara burada işkence ediyorlardı. Ben biliyorum, öldürdükleri de var. Afrin halkından çok sayıda kişiyi bu hapishanelerde öldürdüler."

Örgütün serbest bıraktığı Afrinlilerden bölgeyi terk etmelerini istediklerini vurgulayan Yusuf, "PKK ve PYD'nin sempatizanları dışında hiç kimsenin burada yaşamasını istemiyorlardı. Bunun için milleti getirip buralarda tutuyorlardı." diye konuştu.

YPG/PKK’nın bölgede sivillerin huzurunu bozmak için türlü oyunlar içerisinde girdiğini dile getiren Yusuf, “Buradaki halkın arasına fitneyi bunlar çıkardı. Bizimle Arapların arasını açtı. Arapların kadınlarını, Kürtlerin kadınlarını getirip burada tutuyorlardı.” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezi ve belde merkezlerinin yanı sıra yüzlerce köy terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarıldı.

Muhabirler: Adham Kako, Abdullah Tel