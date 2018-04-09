Almanya'da Müslüman kanaat önderleri, Münster kentindeki saldırıyla ilgili Alman medyası ve siyasetçilerini çifte standart uygulamakla eleştirdi.

BERLİN

Almanya'da Müslüman kanaat önderleri, Münster kentinde Cumartesi günü aracını kalabalığın üzerine sürerek 2 kişiyi ödüren saldırganın psikolojik sorunlarını öne çıkaran ve olayı terör saldırısı olarak nitelendirmeyen Alman medyası ve siyasetçilerini çifte standart uygulamakla eleştirdi.

Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Münster'deki gibi benzeri saldırılarda olayın failinin Müslüman olması durumunda dini kimliğinin ön plana çıkarıldığını söyledi.

Kesici, bu konuda çifte standart uygulandığını belirterek, "Eğer fail Müslümansa dini kimliği ortaya çıkıyor. Almanlarda ise psikolojik rahatsız, ailevi problem veya buna benzer şeyler deniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Fail Müslüman çıkmayınca olayı örtbas ettiler"

Müslümanların problem ve tehdit görüldüğünü ifade eden Kesici, herhangi bir olaya katılmadıkları halde olayların Müslümanlara mal edilmek istendiğini anlattı.

Kesici, "Bunu Münster’de gördük biz. Hiçbir şey yokken sanki Müslüman yapmış gibi bir hazırlık yapıldı. Bazı duyumlar aldık. Televizyon şirketleri, canlı yayın yapacaklardı, Müslüman terörü diye. Sonra fail Müslüman çıkmayınca olayı örtbas ettiler ve canlı yayın yapmadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle aşırı sağcı bazı milletvekillerinin Münster'deki olayı Müslümanlara ve İslam'a mal etmek istediklerine dikkati çeken Kesici, "Fail Alman çıkınca da keşke Müslüman olsaydı diye bir hava estirdiler." ifadelerini kullandı.

Saldırılar veya terör olaylarının gerçek nedenini iyi araştırmak gerektiğini vurgulayan Kesici, Almanya'da son yıllarda terör saldırısı yapanların psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu, uyuşturucu bağımlısı oldukları veya hırsızlık yaptıklarının ortaya çıktığına işaret etti.

Kesici, bazı terör olaylarının dini bir motivasyonu olmamasına rağmen İslam ile bağdaştırıldığını belirterek, "Bu da bizi rahatsız ediyor. Bunun uzun vadede İslam düşmanlığını artıracağını söylememize rağmen bu şekilde devam ediliyor." dedi.

"İslamofobinin sürekli arttığına şaşmaya gerek yok"

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Müslümanlara yönelik çifte standardı eleştirdi.

Mazyek, "Alman failler psikolojik rahatsız, Müslümanlar, İslamcı terörist. 11 Eylül’den beri devam eden bu tarif edilemez çifte standarttan dolayı neden İslamofobinin sürekli arttığına şaşmaya gerek yok. Böylelikle aşırıların ve teröristlerin değirmenine su taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mazyek, aşırı sağcı NSU terör örgütünün 2004'te Köln kentinde gerçekleştirdiği saldırıdan sonra medyanın, bunun terör saldırısı olmadığı yönünde başlık attığını da hatırlattı.

Münster kentinde Cumartesi günü aracını kalabalığın üzerine sürerek 2 kişiyi öldüren ve ardından intihar eden saldırganın Alman olduğu, saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği ve psikolojik sorunlarının bulunduğu açıklanmıştı.

Muhabir: Erbil Başay