Almanya'da başhekimden Türk hastaya ayrımcılık iddiası

Almanya'da tedavi gördüğü hastanede ayrımcılığa uğradığı iddia edilen Ufuk Altunok'un babası Niyazi Altunok. AA/Abdulselam Durdak

MANNHEIM - Abdulselam Durdak

Almanya’nın Mannheim kentinde yaşayan 18 yaşındaki Ufuk Altunok, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle kentteki "Theresienkrankenhaus" hastanesine yatırıldı.

Altunok, buradaki 2 günlük tedavinin ardından başka bir odaya alındı. Yeni odanın hijyen koşullarından rahatsız olan genç, babası Niyazi Altunok’u arayarak durumu bildirdi. Ancak hastanenin başhekimi Daniel Schmitz’in ailenin bu talebini, "Türkiye’ye gidin o zaman, size orada Erdoğan baksın." sözleriyle geri çevirdiği öğrenildi.

AA muhabirine 5 Nisan'da meydana gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulunan baba Altunok, oğlunun bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiklerini ve oğlunu buradaki 2 günlük tedavinin ardından üçüncü gün başka bir odaya almak istediklerini dile getirdi.

Oğlunun da eşyalarını toplayarak bir üst kattaki yeni odasına gittiğini ancak hijyen koşullarından rahatsız olduğunu anlatan Altunok, "Bakıyor ki odada bakıma muhtaç 2 yaşlı bağırsak hastası yatıyor ve içeride ağır bir koku var. Sonra oğlum beni arayıp durumu anlattı, ben de hastaneye gittim. Oğlumla odada kalması için konuştum ama kesinlikle kalmak istemedi orada. Sonra doktorla konuşur başka odaya geçeriz dedim." ifadelerini kullandı.

"Doktor, hemen hastaneyi terk etmemizi istedi"

Önce hemşireyle konuştuklarını ve hemşirenin de başhekimi çağırdığını söyleyen Altunok, şöyle devam etti:

"Çocuğun durumunu anlattım. ‘Tek kişilik odalar var, geceliği 150 avro, ödeyebilir misin?’ dedi. Ben de 'Öderim.' dedim. Ancak bu sefer arayıp 'Tek kişilik odamız da yok.' dediler. Ben de ‘Doktor bey bize bir yardımcı olun, bu çocuk bu odaya girmiyor. Baba olarak ben ne yapayım?’ dedim. Bunu deyince bana ‘Türkiye’ye gidin o zaman, size orada Erdoğan baksın’ ifadesini kullandı. Ben de kendisine bizim de Almanya’da yaşadığımızı, çocuğumun Alman vatandaşı olduğunu ve siyaset yapmaması gerektiğini ilettim. Daha sonra bizi görmek istemediğini söyledi ve hemen hastaneyi terk etmemizi istedi. Bu arada oğlumun kolundan tutup sıktı. Bu hareketinden sonra laf dalaşımız oldu. Tabii bu olanlara oğlumun arkadaşı, akrabalarımız ve orada bulunan diğer doktorlar da şahit oldu.”

"Hastaneye gelen polis 'Burası otel değil' dedi"

Niyazi Altunok, hastaneden ayrılacakları sırada başhekimin hala kendilerini sözle taciz ettiğini ve hem hastanenin hem de kendilerinin polisi aradıklarını dile getirdi.

Oğlunun olay yerine gelen polise durumu anlatması üzerine polisin, "Burası otel değil." şeklinde cevap verdiğini aktaran Altunok, "Sonra gidip doktorların ifadesine başvurdular. Daha sonra polis oğluma hastaneden kendi rızasıyla çıkmak istediği yönünde bir kağıt imzalatmak istedi. Ancak biz imzalamadık. Durumu avukatıma ileteceğimizi söyledim ve oradan ayrıldık." dedi.

"Bu kabul edilemez bir olay"

Altunok, yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu belirterek "Benim çocuğuma yatak vermeyebilirler. Başka bir alternatifleri de olmayabilir. Ama bize 'Türkiye'ye gidin.' diyemezler. Bunu demeye hakları yok. Ayrıca konunun siyasetle alakası da yok. Türkiye'de Alman bir hastaya bir doktor ‘Git sana Merkel baksın.’ dese ne olur sizce? Kabul edilemez. Bu da aynı şekilde kabul edilemez." diye konuştu.

Durumu telefonla arayarak hemen avukata bildirdiğini ve pazartesi günü de resmen şikayet dilekçelerini vereceklerini dile getiren Altunok, bu olayı tüm detaylarıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına ve Berlin Büyükelçiliğine de ilettiklerini ve onların da konunun yakından takipçisi olacaklarını kaydetti.

Altunok, oğlunun tedavisine Heidelberg Üniversite hastanesinde devam edileceğini sözlerine ekledi.