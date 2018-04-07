Almanya'da kamyonet yayaların arasına daldı: 4 ölü

BERLİN

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 4 kişinin öldüğünü belirtti.

Açıklamada, ölenlerin arasında araç sürücüsünün de bulunduğu kaydedildi.

Münster polis sözcüsü Andreas Bode ise gazetecilere yaptığı açıklamada, araç sürücüsünün olayın ardından intihar ettiğini söyledi.

6’sı ağır 20 yaralı var

Aracın içinde şüpheli bir eşyanın bulduğunu aktaran Bode, bu eşyanın tehlikeli olup olmadığının incelendiğini ifade etti.

Şu an 6’sı ağır 20 yaralının bulunduğunu da ifade eden Bode, olayın bir saldırı olup olmadığını söylemenin henüz çok erken olduğunu kaydetti.

Bode, olaydan sonra iki kişinin araçtan atlayıp kaçtıkları yönündeki söylentilerin incelenmesi gerektiğini aktardı.

Münster polisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, insanların şehir merkezinden uzak durmaları ve ambulanslar için yolların açık tutulması çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden farklı spekülasyonların yayılmaması istenen açıklamada, olay yerinden fotoğrafların paylaşılmaması istendi.

Muhabir: Erbil Başay