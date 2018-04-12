Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, krizlerin sınır tanımadığını vurgulayarak, bir ülkede yaşanan krizin başka ülkelere de sıçradığını belirtti.

RİYAD

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'nin hazırlık toplantıları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt burada yaptığı konuşmada, krizlerin sınır tanımadığını dolayısıyla bir ülkede yaşanan krizin başka ülkelere de sıçradığını vurgulayarak, "Siyasi ve insani kayıpları, tasavvur edilemeyecek seviyeye ulaşan Suriye krizinin tek çıkış yolu hala siyasi çözümdür." dedi.

Krizin çözümü için Cenevre sürecinin korunması gerektiğini söyleyen Ebu Gayt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye krizindeki Arap etkisinin gerilemesi, ülkenin üzerinde dış güçlerin egemenliğine ve topraklarının parçalanma olanaklarının ortaya çıkmasına yol açtı. Bölge ülkelerinin bazılarındaki tehlikeli durum ve krizler, dış güçlerin benzeri görülmemiş şekilde Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalesine imkan sağladı."

İran'ın Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale ettiğini dile getiren Ebu Gayt, bu durumu kınayarak, "Ülkelerin egemenliğiyle oynayan dış güçler, bu durumun Arapları ortak değer üzerinde tek ses olmaya sevk ettiğini bilmeli." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Ebu Gayt, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma yönündeki kararına da değinerek, "ABD'nin Kudüs ile ilgili kararı, Filistin davasında benzeri görülmemiş bir meydan okumadır." değerlendirmesinde bulundu.

"İran müdahalesi oldukça barış olmaz"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de aşırılık ve terörizmin Arap ülkelerine yönelik büyük bir tehdit olduğunu dile getirerek, "İran'ın bölgeye müdahaleleri olduğu sürece barış ve istikrar olamaz." dedi.

Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan Washington'ın kararını da kınayan Cubeyr, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'da düzenlenen kimyasal silah saldırını da şiddetle kınadı.

Yemen'deki insani krizden Husileri sorumlu tutan Cubeyr, "İran ve terörizm ayrılmayan iki müttefiktir. İran, kendisine bağlı Yemen'deki terörist Husilere balistik füzelerle destek oluyor." diye konuştu.

Ürdünlü Bakan Eymen es-Safedi ise Yemen'den Suudi Arabistan'a düzenlenen balistik füze saldırılarını kınadı. Safedi, Ürdün'ün tüm imkanlarıyla Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını belirtti.

29. Arap Birliği Zirvesi, Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Zahran kenti 15 Nisan'da düzenlenecek. Zirvede, Filistin davasının yanı sıra Suriye, Libya ve Yemen'deki krizlere ilişkin son gelişmeler ile İran'ın Arap ülkelerinin iç meselelerine müdahaleleri ele alınacak.

Muhabir: Mahmut Geldi