Bakan Soylu Kiev Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, "Sizin varlığınız, bizim bütün değerlerimizi istismar edenlerin önüne ciddi şekilde set çekmektedir." dedi.

KİEV

Güvenlik Forumuna katılmak üzere Kiev'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Soylu'yu gelişinde Enstitü Müdürü Dr. Ender Korkmaz ve diğer görevliler karşıladı.

Ziyaret sırasında Soylu'ya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Ümit Cavuldak ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Seçilmiş eşlik etti.

Bakan Soylu, ilk olarak enstitüde Galiçya cephesine ait fotoğraf ve belgelerden oluşan sergiyi gezdi.

Bakan Soylu, Yunus Emre Enstitüsünün önemine işaret ederek enstitü çalışanlarına teşekkür etti.

Soylu, "Sizin varlığınız, bizim bütün değerlerimizi istismar edenlerin önüne ciddi bir şekilde set çekmektedir. En önemli noktalardan bir tanesi de bu. Sadece bir alan doldurmuyorsunuz melunlara yönelik alanları da onların açmak istedikleri alanları da engelliyorsunuz, set koyuyorsunuz." dedi.

Yabancı ülkelerde "formel" ilişkilerin yanı sıra "yumuşak güç" olarak nitelendirilen ilişkilere de ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Soylu, Yunus Emre Enstitülerinin bu ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

İlk üç sayfası Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan için ayrılan enstitü şeref defterini imzalayan Soylu deftere şunları yazdı:

"Bugün alnımız ak, başımız dik, kültürümüzün, örfümüzün, adetlerimizin, Ukrayna'daki dost ve kardeşlerimizin arasındaki kolu Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ndeyiz. Henüz açılışı yeni gerçekleştirilen güzel tefriş edilen içine gönül titreşimlerinin sindiği, medeniyet değerlerimizin bezendiği bu merkezin oluşumuna, yapımına, bu hale gelmesine katkı koyanlara, emek sarf edenlere teşekkür ederim. Gurur verici bir adımı müşahede etmeniz onurunu taşıyor, memleketime dönerken öz güveni daha yükselmiş bir noktada olmanın heyecanıyla döneceğimi belirtmek isterim. Cenab-ı Allah, yolumuzu açık etsin. Aziz milletimizin yardımcısı olsun. Tebrik ve teşekkür hislerimle."

Enstitü Müdürü Korkmaz, daha sonra Bakan Soylu'ya faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Aralık ayında öğrenci almaya başladıklarını ve Ukrayna genelinde 310 öğrencinin şu anda Türkçe öğretimlerinin devam ettiğini belirten Korkmaz, yakın dönem Türkiye tarihi ve Osmanlıca seminerleri düzenlediklerini söyledi.

Yunus Emre Enstitüsünün 80 ülkede, 200 noktada faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Korkmaz, enstitülerden Türkçe eğitimi alan kişi sayısının 100 bini geçtiğini kaydetti.

Korkmaz, düzenledikleri yaz okulları kapsamında dünyanın farklı yerlerinden bin öğrencinin Türkçe öğrenmek üzere Türkiye'ye gideceğini, söz konusu eğitime Ukrayna'dan 17 kişinin katılacağını ifade etti.

Muhabir: Orhan Onur Gemici