BM'den 'Suriye'deki kimyasal saldırının hesabı sorulsun' açıklaması

CENEVRE

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka ve yoğun saldırılar sonucu ele geçirdiği Doğu Guta'ya yönelik kimyasal silahlı saldırının sorumlularının tespit edilerek, hesap vermesi çağrısında bulundu.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de kimyasal silahların kullanıldığına dair raporlardan derin endişe duyulduğu belirtildi.

İç savaşın başından bu yana Suriye'de 34 farklı olayda kimyasal silahların kullanıldığının komisyon tarafından belgelendiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür silahların çatışmalarda herhangi bir tarafça kullanılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Bu silahların kullanımı Suriye'nin de içinde olduğu 192 ülke tarafından onaylanan 1997 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi de dahil uluslararası hukuka göre kesin olarak yasaktır. Bu saldırıların failleri belirlenmeli ve hesabı sorulmalıdır."

Açıklamada, saldırıya ilişkin kanıtların korunmak zorunda olduğu vurgulanarak, Duma'ya gidecek bağımsız gözlemciler ve araştırmacıların kurbanlara, tanıklara, nesnelere ve saldırı bölgesine erişiminde zorluk çıkarılmaması için taraflara çağrıda bulunuldu.

Komisyonun Suriye'de uluslararası hukukun ihlaline yönelik soruşturmalara her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, Esed rejimine de bu konuda uluslararası kuruluşlarla tam olarak iş birliği yapması konusundaki zorunluluk hatırlatıldı.

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişinin öldüğü bildirilmişti.



Muhabir: Bayram Altuğ