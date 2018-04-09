Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi yerleşimcinin silahla vurarak yaraladığı daha sonra İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

RAMALLAH

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi yerleşimcinin silahla vurarak yaraladığı daha sonra İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada bir Yahudi yerleşimcinin dün Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla vurarak ağır yaraladığı, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Batı Şeria'nın Nablus kentinden Muhammed Abdulkerim Merşud'un (30) şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, Merşud'un ölümünden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

İsrail Kanal 10 televizyonunda "bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Filistinlinin, bir Yahudi yerleşimciyi hafif yaraladığı ve yerleşimci tarafından vurulduğu daha sonra İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı" haberi yer almıştı.

Muhabir: Zeynep Hilal Karyağdı