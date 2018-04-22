ANKARA

BBC'nin haberine göre Paşinyan, Sarkisyan ile kameralar karşısında yaşanan gerilimin ardından gözaltına alırken, başkent Erivan'da çevik kuvvet birlikleri göstericileri dağıtmak için görevlendirildi.

Sarkisyan, cumhurbaşkanlığından sonra başbakanlık görevine getirilmesine karşı düzenlenen gösteriler sürerken muhalefet lideri Nikol Paşinyan ile görüşmeyi kameraların önünde kesmişti.

İkili, gösterileri ele almak üzere basın mensuplarının önünde bir araya gelmiş, Paşinyan'ın iktidarı elinde bulundurma çabası olarak nitelendirdiği anayasa değişikliği nedeniyle istifa etmesini istemesi üzerine Sarkisyan, muhalefeti "şantaj" yapmakla suçlayarak toplantının yapıldığı otelden ayrılmıştı.

Paşinyan, olaydan sonra bir haftayı aşkındır sokaklarda olan destekçilerine gösterilerini sürdürmeleri çağrısında bulunmuştu.

Nikol Paşinyan, Ermenistan'da 2008'de Sarkisyan'a karşı düzenlenen gösterilerdeki rolü nedeniyle cezaevine girmişti.

Serj Sarkisyan, 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti.

Yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına ise geçen ay Armen Sarkisyan seçilmiş ve geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Ermenistan'da 2015'te Sarkisyan'ın desteğiyle kabul edilen anayasal referanduma göre yürütme yetkisi cumhurbaşkanından başbakana devredilmişti.

Muhalifler, bütün yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkıyor.

Sarkisyan'ın, Azerbaycan ve Türkiye ile süregelen gerilim, Rusya ile yakın ilişkilerin yanı sıra ülkedeki yaygın yoksulluk nedeniyle eleştirildiği de ifade ediliyor.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz