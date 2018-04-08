Filistinli gazeteci Murteca'nın şehit edilmesine tepki yağıyor

KUDÜS

Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altındaki barışçıl eylemleri takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

Murteca'nın şehit edilmesine en dikkat çekici tepki İsrailli Gazeteciler Birliğinden geldi. Birlik, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'a mektup göndererek, Murteca'nın İsrail askerleri tarafından öldürülmesini protesto etti.

Birlik tarafından gönderilen mektupta, İsrail askerlerinin Filistinli gazetecileri hedef almasına yönelik açıklama yapılması talebinde bulundu.

Murteca'nın şehit edilmesine bir başka tepki de İsrail'de Görev Yapan Yabancı Gazeteciler Derneğinden (FPA) geldi. Dernekten yapılan açıklamada, Murteca'nın şehit edilmesinden dolayı derin üzüntü duyulduğu ifade edildi. İsrail ordusundan gazetecilerin görev yaptığı bölgelerde işlerini yapmasını engellemekten kaçınması istenen açıklamada, Murteca'nın şehit edilmesiyle ilgili soruşturma başlatılması istendi.

İngiltere merkezli Ulusal Gazeteciler Birliği de (NUJ) yaptığı açıklamayla Murteca'nın şehit edilmesini kınadı. Açıklamada, "Gazeteci Murteca'nın öldürülmesi ve 5 Filistinli gazetecinin de yaralanması en sert şekilde kınanması gereken çirkin bir davranış. Murteca ve meslektaşlarının görevini yapmaya çalışan gazeteciler oldukları açıkça belli oluyor. Bu olayla ilgili bağımsız bir soruşturma için acil bir ihtiyaç var." ifadelerine yer verildi.

Gazetecilerin sivillerin düzenlediği gösterileri takip etmesinin hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapılan açıklamada, İngiltere yönetiminden İsrail ordusunun 30 Mayıs'tan itibaren Gazze sınırında uyguladığı şiddeti kınaması çağrısı yapıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ve Filistinli birçok gazeteci derneği Murteca'nın şehit edilmesini kınamıştı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada 6 Nisan Cuma günü İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca hayatını kaybetmişti.



Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 31'e yükseldi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.



Muhabir: Mustafa Deveci