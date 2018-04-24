KUDÜS

Filistinli göstericiyi plastik mermiyle vurduktan sonra sevinç çığlığı atan İsrail askerinin görüntüsü ortaya çıktı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, bir İsrail askerinin gösteri düzenleyen Filistinli bir kişiyi plastik mermiyle vurduktan sonra sevinç çığlığı attığı videoyu yayınladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus şehrinde 13 Nisan'da kayda alındığı belirtilen videoda, üç İsrail askerinin Filistinli göstericilerden uzak bir bölgede beklediği görülüyor.

Göstericilerin kendilerine yaklaşmasını bekleyen bir İsrail askeri, silahıyla göstericilerden birini hedef alıyor. Diğer asker, silahı kullanan askere, "Beyaz olan biraz cesur gibi. Biraz daha yaklaşacaktır. O yaklaşana kadar bekle." diye emir veriyor.

Görüntülerde, diğer askerin, silahı kullanan askere Filistinli göstericileri kastederek, "Onlara taş atmamaları gerektiğini öğretecek iyi bir atış yapmamız lazım." dediği duyuluyor.

Göstericinin vurulduğunu gördükten sonra sevinç çığlığı atarak, küfür ediyor

Kısa bir süre sonra tetiğe basan İsrail askeri, Filistinli göstericinin vurulduğunu gördükten sonra sevinç çığlığı atarak, vurulan kişiye küfür ediyor.

Yanındaki asker ise silahı kullanan askere "profesyonel ol" diyerek sevinç çığlıklarına son vermesi uyarısında bulunuyor.

"Bir gerçek mermi ve her şey sona erer"

Atışın ardından sohbet eden İsrail askerlerinden biri, "Bir gerçek mermi ve her şey sona erer." diyor.

Filistinliler, Batı Şeria ve Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine devam ediyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl göstericilere ateş açması sonucu 41 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermilerin hedefi olan 4 bine yakın gösterici yaralandı.

Muhabir: Mustafa Deveci