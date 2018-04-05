TUNUS - Bahattin Gönültaş/Enes Canlı

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Sözcüsü Abdul-Hakim Alwaer, Tunus'taki İKB. 43. Genel Kurulu toplantıları sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bankanın bu yılki toplantısında, ev sahibi ülke olmasından dolayı Tunus'a odaklandığını aktaran Alwaer, "Tunus'taki 5 projeye toplamda 185 milyon dolar finansman sağlanması üzerinde anlaşıldığını" ifade etti.

Alwaer, İKB'nin çeşitli araçlarla üye ülkelere kalkınma konusunda finansman sağladığını ve buna yoğun ilgi olduğunu belirterek, ''Ancak 57 üye ülkenin kalkınma için finansa ihtiyacı çok fazla. Bankamızın da bu finansal ihtiyaçların giderilmesi için uluslararası ittifaklara gidiyor. Asya ve Afrika'da kalkınma bankalarıyla görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler, üye ülkelerimizin kalkınma finansman ihtiyaçlarını en yüksek seviyede gidermeye yönelik" diye konuştu.

Bankanın, kar amacı gütmeyen özel sektörden beslenen sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar da yürüttüğünü aktaran Alwaer, bunun en güzel örneğinin Bill Gates Fonu ile yapılan projeler olduğunu dile getirdi.

İKB'nin üye ülkelere daha iyi hizmet verebilmesi için yapısal değişime gittiğini paylaşan Alwaer, bu yapısal değişim içinde de özel sektörün payının artırılmasının bankanın öncelikleri arasında yer aldığına işaret etti.

"Türkiye'nin katkısı üye ülkeleri harekete geçirdi"

İKB'nin İslami Dayanışma Fonu (ISFD) Önlenebilir Körlükle Mücadele Projesinin ikinci aşaması kapsamında Afrika’da 5 yılda 1,5 milyon katarakt ameliyatı gerçekleştirileceğini belirten Alwaer, projeye Türkiye'nin sunduğu katkının, diğer ülkeleri etkilediğini söyledi.

Üye ülkelerin ve girişim içindeki ortakların, hedeflerini yukarıya çektiğine işaret eden Alwaer, "Türkiye'nin Önlenebilir Körlükle Mücadele Projesi'ne desteği, olayları etkileyici bir biçimde değiştirdi. Birden ortaklar ve üye ülkeler, insanların hayatını değiştirecek bu girişime daha fazla katkı sağlamaya başladı. Bir anda projeye finansman desteği 30 milyondan 250 milyon dolara çıktı." diye konuştu.

Alwaer, Türkiye'nin, proje ile insanlara daha refah bir hayat sağlanabileceğini gördüğünü dile getirerek, ''Türkiye, katkılarını azami seviyeye çıkardı. Doktorlara ve sağlık personeline burs ve eğitim sağlamaya başladı.'' ifadelerini kullandı.

İKB 43. Genel Kurulu'nda söz konusu projenin ikinci aşamasının başlatılması dolayısıyla tören düzenlenmişti. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, projeye ilişkin AA muhabirine, "İKB bize 'Yılda 100 bin ameliyat, 10 yılda 1 milyon ameliyat yapabilir miyiz' diye bir çalışmayı sundu. Bunu 'biz yılda 1 milyona çıkaralım' diye bir girişimde bulunduk. İlk etapta 1,5 milyon ameliyatı 5 yılda yapacağız ama biz tüm hazırlıklarımızı yılda 1 milyon kişiye körlükle mücadele kapsamında gözlerini açma noktasında ameliyatı gerçekleştirecek ortamı İKB ile çalıştık." şeklinde açıklama yapmıştı.

Proje kapsamında gözlük ihtiyacı olan çocuklara da ulaşacaklarını aktaran Gümüş, ''Burada da 1 milyonluk rakamı da 10 milyona çıkarıyoruz. Yani biz 2018 sonuna kadar 10 milyon çocuğu muayene edelim ve gözlüklerini verelim.'' ifadesini kullanmıştı.

Muhabir: Enes Canlı, Bahattin Gönültaş