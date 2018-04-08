İsrail Filistinli çiftin Batı Şeria'da düğün yapmasına izin vermedi

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İsrail'in Almanya'da tanışan Gazzeli Ala Ebu Neda ve Batı Şerialı Ali Ömer Muhsin'in Batı Şeria'da düğün yapmasına izin vermediği belirtildi.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, 14 yıl önce Almanya'ya giden ve orada yaşamını sürdüren Ebu Neda ve yine Almanya'da tanıştığı El Halil kentinden Muhsin düğün yapmak ve gelinin damadın ailesiyle tanışması için Batı Şeria'ya gitmek istedi.

İsrail Sivil İdaresine Batı Şeria'ya giriş izni için başvuran gelin Ebu Neda'nın talebi, "Batı Şeria'ya geçmesi için uygun şartları taşımadığı" gerekçesiyle reddedildi, ailesine de Gazze'den Batı Şeria'a geçiş izni verilmedi.

Çiftin Almanya'da 2 yıl önce tanıştığı ve aileleriyle görüştükten sonra evlenmeye karar verdiği belirtildi.

Damadın babası Nidal Muhsin, oğlunun Almanya'da okuduğunu ve tek isteğinin nişanlısı ile ailesinin Batı Şeria'ya girmesi olduğunu ifade ederek, oğlunun tekrar Almaya'ya döneceğini anlattı.

Muhsin, çiftin düğün tarihi olarak 6 Nisan'ı belirlediğini ancak İsrail'in engellemesi nedeniyle düğünü ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

İsrailli insan hakları örgütü Gisha Seyahat Özgürlüğü Hukuk Merkezi'nin (Gisha Legal Center for Freedom of Movement) konuyla ilgilendiği bilgisi verildi.

Gisha Hukuk Departmanı Direktörü Osnat Cohen-Lifshitz ise gazeteye yaptığı açıklamada, İsrail yasalarının birinci dereceden yakının düğünü için Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya geçişe izin verdiğini böylelikle Ebu Neda'nın ailesinin Batı Şeria'ya geçmek için gerekli şartları taşıdığını ifade etti.

Muhabir: Ayşe Sümeyra Aydoğdu