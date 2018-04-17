Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, İsrail'in tıbbi ihmal politikası nedeniyle hasta tutukluların sayısının arttığını ve durumlarından endişe ettiklerini belirtti.

RAMALLAH - Kays Ebu Semra

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, İsrail'in tıbbi ihmal politikası nedeniyle hasta tutukluların sayısının arttığını ve durumlarından endişe ettiklerini belirtti.

"Filistin Esirler Günü" dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karaki, "Hasta tutuklular meselesi, çok endişe verici. Her gün şehit düşmelerinden korkuyoruz." dedi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutukluların sayısının bin 800'ü aştığını aktaran Karaki, aralarında kanser hastalarının da olduğu ağır vakaların bulunduğunu söyledi.

Karaki, İsrail'in tıbbi ihmal politikası nedeniyle çok zor şartlar altında bulunan hasta tutukluların durumunun giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

UCM adım atmadı

Filistin'in tutuklular meselesini Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıdığını belirten Karaki, UCM'nin ise ihlaller gerçekleştiren İsrailli yetkilileri hesap vermeye zorlamak için adım atmadığını dile getirdi.

İsa Karaki, İsrail'in her gün gerçekleştirdiği baskınlar ve keyfi gözaltılar nedeniyle Filistinli tutukluların sayısının arttığını ifade etti.

Uluslararası topluma çağrı

"Esirler Günü ile dünyanın dikkatini tutuklular meselesinin önemine çekmek ve bu konunun siyasi çözümün bir parçası olduğu mesajını vermek istiyoruz." diyen Karaki, bu gün dolayısıyla ayrıca uluslararası toplumu tutukluları İsrail ihlallerinden korumak için üzerine düşeni yapmaya ve sorumluluk almaya çağırdıklarını kaydetti.

İdari tutukluların da yaklaşık bir aydır İsrail mahkemelerini boykot ettiğini aktaran Karaki, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda tansiyonu yükseltici adımlar atacaklarını söyledi.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. Filistinliler İsrail'in bu uygulamasını "keyfi tutukluluk" olarak isimlendiriyor.

İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 62'si kadın, 6'sı milletvekili, 500'ü idari tutuklu olmak üzere 6 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Ulusal Konseyi'nin 17 Nisan'ı İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için "Filistin Esirler Günü" ilan ettiği 1974'ten bu yana her yıl çeşitli etkinliklerle tutuklular meselesi dünya kamuoyunun gündemine getirilmeye çalışılıyor.