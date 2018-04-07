İsrail vatandaşı Filistinlilerden Gazze’ye destek

İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden YATK'nin yaptığı çağrı üzerine, Sahnin kentinin Eskişehir bölgesinde protesto gösterisi yapıldı.

KUDÜS

İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail’in kuzeyindeki Sahnin kentinde, Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi’nin (YATK) çağrısı üzerine, Sahnin kentinin Eskişehir bölgesinde protesto gösterisi gerçekleştirildi.

Gösteriye YATK Başkanı Muhammed Bereket ile YATK’e bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatip, İsrail parlamentosundaki (Knesset) Arap milletvekillerinden Cemal Zahalka, Ahmed et-Tiybi ile yüzlerce İsrail vatandaşı Filistinli katıldı.

İsrail askerleri tarafından Gazze sınırında şehit edilen gazeteci Yasir Murteca’nın fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Gazze’ye destek sloganları atarak, İsrail tarafından göçe zorlanan Filistinlilerin geri dönüş hakkına vurgu yapıldı.

YATK, daha önce yaptığı açıklamada, Filistin Toprak Günü 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle Nekbe olarak anılan 15 Mayıs'a kadar devam etme kararı alındığı ifade edilmişti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü takip ettiği sırada dün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca şehit olmuştu.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Gazze sınırındaki dünkü gösterilerde 10 kişinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu, müdahalede 218'i gerçek mermiyle olmak üzere 446 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gösterilerin başladığı 31 Mart'tan bu yana 31 Filistinli İsrail keskin nişancılarının açtığı ateş sonucu şehit oldu.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Muhabir: Esat Fırat