Karadağ'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,8'ini alarak, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olan Djukanovic, zafer konuşmasını yaptı.

Fotoğraf: AA/Adel Omeragic

PODGORİCA

Karadağ'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,8'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olan Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djukanovic, partisinin başkent Podgorica'daki genel merkezinde zafer konuşmasını yaptı.

Djukanovic, partisine, koalisyon ortaklarına ve oy veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Karadağ'ın ekonomik ve siyasi yolda karşılaşacağı sorunlarla gelin hep beraber yüzleşelim. Birlikte sorunlarımızı daha kolay aşarız." diye konuştu.

"Karadağ halkını hayal kırıklığına uğratmayacağım"

Karadağ halkını hayal kırıklığına uğratmayacağını bildiren Djukanovic, "Önümüzde zorluklarla dolu bir yol var. Önceliğimiz vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltecek ve toplumda bölünmeleri engelleyecek ekonomik kalkınmayı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Batı yanlısı politikasıyla bilinen Djukanovic, Karadağ'ın 2020 yılının sonbaharında Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağını sözlerine ekledi.

Karadağ'da daha önce 6 kez başbakanlık, 1 kez de (1997-2003) cumhurbaşkanlığı yapan 56 yaşındaki Djukanovic, bir kez daha seçilerek, Karadağ'ın yedinci cumhurbaşkanı oldu.

Muhabir: Lejla Bıogradlıja