KSYÖ'den çifte ajan Skripal'in zehirlenmesine ilişkin açıklama

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesinde askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal madde kullanıldığını doğruladı.

LAHEY

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesinde askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığını bildirdi.

KSYÖ'den yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin yardım talebi üzerine örgütün bağımsız profesyonel teknik uzman ekibi gönderdiği ve saldırıda kullanılan kimyasal maddenin teyidi için yapılan araştırma sonucunda Skripal ile kızı Yulia’nın zehirlenmesinde askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal madde kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin raporun dün İngiltere'ye sunulduğu, örgütün İngiltere temsilcisinin, raporun tüm taraf ülkeler ile paylaşılmasını ve özetinin kamuoyuna sunulmasını talep ettiği vurgulandı.

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü de örgütün belirlediği dört ayrı laboratuvara yaptıkları hızlı ve sıkı araştırmadan dolayı teşekkür etti.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Gelecek çarşamba KSYÖ'yü oturuma çağırdık

KSYÖ'nün açıkladığı rapora ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, örgütün bağımsız olarak tespit ettiği ancak isim vermediği maddeyi, "O (kimyasal madde), askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili olan Novichok'tur." ifadesiyle tanımladı.

Johnson, "Bu (sonuç) dünya genelinde yüksek itibara sahip dört bağımsız laboratuvarda yapılan testlere dayanmaktadır. Hepsi aynı kesin sonuçları verdi." dedi.

Saldırıda ne kullanıldığına dair bir şüphe bulunmadığını ve sorumlularının kim olduğu konusunda alternatif bir açıklamaya yer kalmadığını ifade eden İngiliz Bakan, sadece Rusya'nın böylesine bir saldırıyı düzenleyecek araca, motivasyona ve kayıtlara sahip olduğunu öne sürdü.

Uluslararası kimyasal silah protokollerine sıkı bağlılıklarını göstermek üzere ülkesinin, Sergey Skripal ile kızı Yulia'dan alınan örnekleri test etmek üzere KSYÖ uzmanlarını Ada'ya davet ettiğini anımsatan Johnson, İngiliz uzmanların yaptığı analizlerinden ise hiçbir zaman şüphe duymadıklarının altını çizdi.

Rusya'nın aksine ülkesinin saklayacak bir şeyi olmadığını belirten Johnson, KSYÖ raporunun Rusya da dahil olmak üzere diğer üye ülkelerle paylaşılmasını istediklerini aktardı.

Johnson, "Şimdi bu tür silahların anlamsız kullanımının bastırılmasına yardımcı olmak üzere ortaklarımızla yorulmadan çalışacağız. Bir sonraki adımı görüşmek üzere de gelecek çarşamba KSYÖ'yü oturuma çağırdık. Kremlin cevap vermeli. Dünya toplumu olarak, hepimizi güvende tutan kurallara dayalı düzen için ayağa kalkmalıyız. Bu tür silahların kullanımı asla haklı görülemez ve sona ermelidir." ifadelerini kullandı.