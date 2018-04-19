“Çin’de 2018 Türkiye Turizm Yılı” kapsamında Çin'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Çin ile Türkiye arasında kültürel ve turizm alanlarındaki iş birliklerini artırmak istediklerini söyledi.

ŞANGHAY

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Çin’de 2018 Türkiye Turizm Yılı” kapsamında bu ülkeyi ziyaretinin ikinci durağı olan Şanghay'da, Şanghay Belediye Başkan Yardımcısı Çın Çün ile görüştü. Kurtulmuş görüşmede, Türkiye’nin Asya’nın batısında Çin’in de Asya’nın doğusunda tarihi İpek Yolu’nun iki stratejik ülkesi olduğunu söyledi.

Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol projesi ile iki ülke arasında ilerleyen dönemde ikili ilişkilerin daha da gelişeceğini belirten Bakan Kurtulmuş, “Enerjiden yüksek teknolojilere, iletişimden haberleşmeye, ulaşımdan her alana kadar iş birliğimizi artırma niyetinde olduğumuz gibi kültürel ve turizm alanlarında bu iş birliklerimizi artırmak istiyoruz.” dedi.

Kurtulmuş, Çin’in ekonomi ve finans merkezi Şanghay ile İstanbul’un benzerlikleri dolayısıyla kardeş olduğunu ifade ederek, “Bundan sonraki süreçte bu kardeşliklerini daha da yakınlaştırmalarını isteriz. Çinli dostlarımızın da Türkiye’de kendilerini daha iyi tanıtmaları için her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.” diye konuştu.

Napolyon’a ait olduğu öne sürülen “Dünya tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu.” sözünü hatırlatan Kurtulmuş, İstanbul’un her köşesinde başka bir etkinliğin ve güzelliğin görülebileceğini kaydetti.

Kurtulmuş, Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olan Yunus Emre Enstitülerinin bir merkezini Çin’de açacaklarını söyledi.

Yunus Emre Enstitüsünün açılması için Çinli makamlarla fikir birliğine vardıklarını belirten Kurtulmuş, “Bu yıl bitmeden enstitümüzü açmış oluruz.” ifadelerini kullandı.

Vize uygulamalarının kolaylaştırılması

Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin Çin’de tanıtılması yönünde başkent Pekin’de yapılan etkinlikleri hatırlatarak, Çin’den Türk vatandaşlarına vize uygulamalarının kolaylaştırılmasını istedi.

Türkiye’nin internet üzerinden e-vize uygulamasıyla Çin vatandaşlarına 3 dakika içinde vize verdiğini anımsatan Kurtulmuş, Türk vatandaşlarının Çin’e gelişlerinde vizelerde sorun yaşadıklarını ve iki ülke arasında vize işlemlerinin kolaylaşmasının karşılıklı ticaret ve turizme olumlu yansıyacağını vurguladı.

Şanghay Belediye Başkan Yardımcısı Çın Çün, Türkiye’nin Çin’de düzenlenen 2018 Turizm Yılı etkinliklerinde başarılı olmasını umduklarını belirterek, iki ülkenin turizm alanında yakın bir iş birliğinin artması temennisinde bulundu.

Çin’in finans ve ekonomi kenti Şanghay’ın ülkenin yurt dışına en çok turist gönderen kentlerinden biri olduğunu dile getiren Çın, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol Projesi kapsamında iki kardeş şehir Şanghay ve İstanbul arasında iş birliğinin artırılması isteğinde bulundu.

Türk yemekleri Şanghay’da damakları şenlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, daha sonra Şanghay’ın tarihi öneme sahip turistik merkezlerinden Yu Garden’ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakan Kurtulmuş, ardından Çin’de 2018 Türkiye Turizm Yılı kapsamında Türk mutfağının dünyaca ünlü şefi Deniz Ahmet Köse ile ekibi Meltem Beker ve Bilgen Sağlam’ın geleneksel Türk lezzetlerini Çin’e taşıdığı programa katılarak, Türkiye-Çin ilişkilerine değindi.

Kurtulmuş, Kuşak ve Yol girişimi ile Türkiye’nin de desteklediği "Orta Koridor" projesinin de hayata geçeceğini ve bu açıdan Kuşak ve Yol’un Türkiye için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Konuşma sonrasında Türk Yemekleri Sunumu ve Türk Musiki Konseri yapıldığı ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, Türk mutfağının eşsiz lezzetleri Şanghaylılara ikram edildi.

Muhabir: Fuat Kabakçı