Lübnan, Cezayir, Ürdün ve Kuveyt'ten Suriye operasyonu açıklaması

BEYRUT/AMMAN/CEZAYİR

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Beşşar Esed rejimine yönelik operasyonla ilgili Suriye'de yaşananların ülkedeki siyasi krize çözüm bulmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Avn, "Suriye'de bu sabah saatlerinde yaşananlar, ülkedeki siyasi krize çözüm bulmaya katkı sağlamaz. Herhangi bir Arap ülkesinin dıştan gelen bir saldırıyla hedef alınmasını reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Avn, Suriye'nin dış müdahalelerle daha karmaşık bir hale geldiğini, ülkedeki krizin azaltılması ve çözüme kavuşturulması için de diyaloğun gerekli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Ürdün, Suriye topraklarının ve halkın birliğinin muhafaza edilmesinin tek yolunun siyasi çözüm olduğunu belirterek krizinin siyasi yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'deki Beşşar Esed rejimine operasyonuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de krizin tek çıkış yolu, ülkenin istikrarını, toprak bütünlüğünü ve halkın güvenliğini garanti altına alacak siyasi çözümdür." ifadesini kullandı.

Siyasi çözümün kardeş halkın birliğini muhafaza edeceğini, Suriye'ye güvenliği ve istikrarı yeniden getireceğini dile getiren Mumeni, şiddetin devam etmesinin ise daha fazla şiddete, çatışmaya, yıkıma ve insanların yerinden olmasına neden olacağını aktardı.

Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya ise Esed rejimine yönelik operasyonu esefle karşıladıklarını dile getirdi.

Başbakan Uyahya, başkent Cezayir'de yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'deki Esed rejimine yönelik yapılan operasyonu esefle karşıladığını söyledi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Kuveyt, yasaklanan kimyasal silahların kullanımı neticesinde olan son askeri operasyonlar gibi Suriye'deki tehlikeli gelişmeleri dikkatle ve endişe ile takip ediyor." denildi.

Haberde, ABD öncülüğündeki saldırının siyasi çözüm konusundaki uluslararası çabaların boşa çıkarılması sonucunda gerçekleştiği kaydedildi.

Ülkenin bu tehlikeli gerilimden üzüntü duyduğu ifade edilerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tarihi sorumluluğu olan uluslararası güvenlik ve barışı sağlama gücünü pekiştirmek için üyeler arasındaki anlaşmazlıkları aşması için çağrı yapıldı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

Muhabir: Mehmet Nuri Uçar, Ali Semerci, Ayşe Sümeyra Aydoğdu