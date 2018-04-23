Malezya'da Filistinli bilim adamı suikastinde yeni gelişme

ANKARA

Malezya Ulusal Polis Şefi Mohamad Fuzi Harun, başkent Kuala Lumpur'da Filistinli bilim adamı Fadi el-Batş'a yönelik suikasta ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Harun, Batş'a silahla suikast düzenleyen iki saldırganın robot resimlerinin yayınlandığını belirterek, "Suikasti düzenleyen motosikletli saldırganların siyah ceket giydiğini, açık tenli ve sakallı olduklarını tespit ettik. Saldırganlar fiziksel özelliklerine göre, Ortadoğulu veya Avrupalı olabilir." dedi.



Ülkedeki tüm çıkış noktalarına robot resimlerin dağıtıldığı bilgisini veren Harun, saldırganların ülkeden kaçıp kaçmadığının henüz belirlenemediğini bildirdi.

"Mermi kovanları balistik incelemede"

Olay yerinde yapılan incelemelerde Batş'a 14 el ateş açıldığı tespit edilirken, mermi kovanlarının balistik incelemeye alındığı açıklandı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi yaptığı açıklamada, "Saldırı, yabancı istihbarat ajanlarının işi veya Filistin'e karşı düşman bir ülkenin eylemi olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

"Suikastın ardında Mossad var"

Batş'ın ailesi de basına gönderdiği açıklamada, suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın bulunduğunu savunarak, "Ailesi olarak enerji alanında araştırmalar yapan Dr. Fadi'nin suikastı nedeniyle Mossad'ı suçluyoruz." ifadelerine yer vermişti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise bu tür saldırılarda kendilerinin suçlandığını vurgulayarak, suikastla bağlantılarının olmadığını iddia etmişti.

Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan elektrik mühendisi Batş, evinden ayrılarak, sabah namazına gittiği sırada iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Evli ve üç çocuk babası 35 yaşındaki Batş, olay yerinde hayatını kaybederken, suikastın kimler tarafından ve neden düzenlendiği henüz belirsizliğini koruyor.

Muhabir: Adem Şalvarcıoğlu