Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar, "Türk dünyası benim için bir kuvvet kaynağı, başarımda büyük rolü olmuştur." dedi.

TÜRKİSTAN

Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar, Türk dünyasının kendisi için kuvvet kaynağı ve başarılarında büyük rolü olduğunu söyledi.

Kazakistan ziyareti çerçevesinde Türkistan kentine giden Sancar, burada Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini ziyaret ederek, öğrenci ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından Sancar’a fahri profesörlük unvanı takdim edildi.

Sancar burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının gösterdiği ilginin kendisini Türk dünyasının temsilcisi gibi hissettirdiğini ve bu ilgiye layık olmaya çalıştığını söyledi.

Atatürk’ün yaptığı devrimler sayesinde sahip olduğu yere geldiğini vurgulayan Sancar, "Türkiye’nin dışında diğer Türk cumhuriyetlerinin başka devletlerin hakimiyeti altında olduğu zamanlarda bile Türk dünyası kalbimdeydi. Bu bakımdan Türk dünyası benim için bir kuvvet kaynağı, başarılarımda büyük rolü olmuştur." diye konuştu.

Sancar, eskiden Türk dünyasının bilim merkezi olduğunu, bunu Avrupa ve Amerikalıların da kabul ettiğini, kadim çağlardan başlayan bilimi Türk dünyasının 500 yıl yürüttüğünü, daha sonra farklı nedenlerle bilimde durakladığını ve meşaleyi Batı'nın aldığını söyledi.

Çin’in de Türk dünyasına benzer tecrübesi olduğunu, onların da 500 yıl bilime önemli katkı yaptıktan sonra durakladıklarını ifade eden Sancar, fakat 1980'li yıllardan sonra Çin'in bilimde büyük hamleler yaptığını, gelecek 25 yılda çok Nobel ödülü kazanacağını öne sürdü.

Sancar, "Nobel ödülü her şeyin ölçüsü değildir. Fakat bir dereceye kadar bir milletin, kurumun bilimsel başarısını gösterir. O bakımdan herkes onu bir ölçü olarak kullanır. Onun için biz ciddi olarak kendimize sormalıyız. Onlar neyi doğru yaptı, biz neyi yanlış yaptık onu düzeltmemiz lazım." dedi.

Bir konuyu çözmek için 45 yılını çalışmakla harcadığını belirten Sancar, "Netice almak isterseniz bir iki yılda olmaz, uzun vadede çok çalışmak lazım. Gençlere söylüyorum. Türkiye gençleri bunu sevdi. Kazak kardeşlerime ve öteki Türk dünyasından çocuklarımıza da söylüyorum: Kardeşlerim, politikayla dedikoduyla uğraşmayın bilim yapın." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız da 45 yıl önemli konularda çalışan ve Nobel ödülünü kazanan Türk dünyasının bilim insanı Sancar'ın buraya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Örneklerimiz var, bahanemiz yok. Bundan sonra önümüze bakıp, bilimimizi daha iyi yapmamız gerekiyor." dedi.

Nobel ödülü sahibi Sancar'ın 20 Nisan'da Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek "Bilim ve Milli Kalkınma" temalı konferansa katılması bekleniyor.

Muhabir: Aliia Raimbekova