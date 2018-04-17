Putin Merkel ile Suriye’yi görüştü

MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye’yi görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, iki liderin telefon görüşmesinde, Suriye ve çevresindeki durumu ayrıntılı olarak ele aldığı belirtildi.

"Suriye krizinin barışçıl çözüm sürecine zarar verildi"

Açıklamaya göre, Putin, görüşmede "Batı ülkelerinin Suriye’ye karşı gerçekleştirdiği saldırgan eylemin, uluslararası hukuk kurallarını ve BM Tüzüğünü ihlal ettiğini" belirtti ve Suriye krizinin barışçıl çözüm sürecine zarar verildiğine işaret etti.

Açıklamada, liderlerin, Suriye’deki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü misyonunun hassas ve tarafsız bir çalışma yapmasının önemine dikkat çektiği belirtilerek Suriye meselesinde Astana ve Cenevre platformlarında da dahil olmak üzere iki tarafın diplomatik ve siyasi çabaların yeniden başlamasına yardım etmeye hazır oldukları ve bu yönde ikili temasları sürdürmeye devam edecekleri aktarıldı.

Görüşmede iki liderin, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Muhabir: Ali Cura