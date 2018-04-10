Suudi Arabistan, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden ihlalleri ile Duma'daki kimyasal saldırıyı kınadı.

RİYAD

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Gazze Şeridi ve diğer bölgelerde Filistin halkına yönelik devam eden İsrail ihlallerini kınadı.

Suudi Arabistan'ın Filistin davası ile Filistinlilerin meşru haklarını desteklemeye ilişkin değişmez tutumunu vurgulayan Bakanlar Kurulu, söz konusu meşru hakların başında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının geldiğine dikkati çekti.

Duma'daki kimyasal saldırı

Suudi Arabistan hükümetinin ayrıca Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'daki Duma ilçesinin kimyasal silah saldırısına maruz kalmasından dolayı derin endişe duyduğu ve söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığı belirtildi.

Suriye'de masum çocuk ve kadınların hayatlarına mal olan krizin son bulması çağrısında bulunan Bakanlar Kurulu, uluslararası toplumun bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmesini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ile Cenevre-1 bildirisinin ilkeleri doğrultusunda çözüme ulaşılmasını istedi.

Muhabir: Mahmut Geldi