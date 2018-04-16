TİKA'dan Bangladeş'in eğitim ve sağlığına mobil destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca, Bangladeş'in Chalanbeel bölgesindeki halka, sağlık ve eğitim alanında hizmet verecek botlar faaliyet girdi.

ANKARA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş'in ulaşımı zor ve doğal afetlere açık Natore ve Pabna'daki sele eğilimli bölgesi Chalanbeel'de yaşayan çocuklara ve yöre halkına hizmet sunacak olan bot sağlık ocağı ve okul faaliyete başladı.

Hizmete giren 3 sınıflı ve 90 öğrenci kapasiteli bot okulun kütüphanesinden 500 kişi faydalanacak. Okulda, ders saatleri dışında 180 kişiye de mesleki eğitim dersleri verilecek. Dizel motorla çalışan okul botta, güneş enerji panelleri, internet erişimli bilgisayarlar, kütüphane, sıra ve masa gibi eğitim malzemeleri bulunuyor.

Bot sağlık ocağıyla da öncelikle yüzen okul botlarında eğitim gören çocuklara temel sağlık hizmetleri verilecek. Sağlık ocağından bölgede yaşayan yaklaşık 5 bin 200 kişi yıl boyunca faydalanacak. Haftada 5 gün hizmet verecek yüzen sağlık ocağı, belirli saatlerde 5 köyde duraklayıp 100’er kişiye sağlık hizmeti sunacak.

Enerji ihtiyacını bottaki güneş panellerinden sağlayacak sağlık ocağında bilgisayar, internet bağlantısı, projeksiyon cihazı bulunuyor. Botta, hafta sonları özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik temel sağlık eğitim programları düzenlenecek.

Yılda 7 bin 200 kişiye eğitim verilmesi planlanan sağlık ocağında, beslenme, sağlık, hijyen, bağışıklık, dengeli beslenme, aile planlaması, anne sağlığı ve çocuk hastalıkları, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilmesi ve özellikle ishal, tifo gibi yaygın hastalıkların önlenmesi konularında eğitim verilmesi öngörülüyor.

Su baskınlarının yaşandığı Chalanbeel bölgesinde halk, genellikle gündelik işlerde çalışıp balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Ulaşımın teknelerle yapıldığı bölgede, iletişimde de sıkıntılar yaşanıyor.

Muhabir: Muhammed Emin Canik