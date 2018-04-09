TİKA'nın desteğiyle restore edilen, Cezayir'in bağımsızlık sembollerinden biri olan cami, Cumhurbaşkanı Buteflika, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Poroy ve TİKA Koordinatörü Özdemir'in katılımıyla açıldı.

CEZAYİR

Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) restore ettirdiği Cezayir'in bağımsızlık sembollerinden tarihi Keçiova Camisi'nin açılışını yaptı.

Buteflika, başkent Cezayir'de Barbaros Hayreddin Paşa tarafından inşa ettirilen Osmanlı mirası Keçiova Camisi'nin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleştirdi.

Açılışa, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poro ve TİKA Koordinatörü Can Özdemir'in yanı sıra Cezayir hükümetinden bazı bakanlar ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

TİKA tarafından hazırlanan "Keçiova Camisi Restorasyon Projesi" başlıklı, restorasyonun başlangıcından bitimine kadar geçen süreci özetleyen kısa tanıtım filmi, cami içine kurulan dev ekranda gösterildi.

Cumhurbaşkanı Buteflika ve açılışa katılan üst düzey heyet, Türkiye Büyükelçisi Poroy ve TİKA Koordinatörü Özdemir'e teşekkürlerini sundu.

Açılışta, "Bismillahirrahmanirrahim. Pazartesi günü 22 Recep 1439 (9 Nisan 2018) tarihinde Türk ve Cezayir iş birliği çerçevesinde restorasyonu gerçekleşen Keçiova Camisi'nin açılışı, Cezayir Demokratik ve Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulaziz Bouteflika tarafından yapılmıştır." ifadelerinin yer aldığı bir kitabe asıldı.

Keçiova Camisi 13 Nisan 2018'de Cezayir halkının katılacağı cuma namazı ile uzun aradan sonra ibadete açılmış olacak.

Keçiova Camisi'nin tarihi

Başkent Cezayir'de "Eski Şehir" olarak bilinen ve bugün dünya kültür mirasları içerisinde bulunan Kasaba (Casbah) bölgesinde yer alan Keçiova Camisi'nin 14. yüzyılda mescit olarak inşa edildiği rivayet ediliyor.

Bölgenin 1516'da Osmanlı hakimiyetine girmesiyle camiye dönüştürülen mescit, 1792'de Cezayir Dayılarından Hasan Paşa tarafından genişletilerek daha büyük bir ibadethane haline getirildi.

Cezayir’in 1830'da Fransızlar tarafından işgalinden sonra 1832'de katedrale çevrilen cami, 130 yıl kilise olarak kullanıldı. 1962'de Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasıyla camide Cezayirliler ilk cuma namazlarını kıldı.

Restorasyon süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013'te gerçekleştirdiği Cezayir ziyaretinde Başbakan Abdulmalik Sellal ile yaptığı görüşmede, Cezayir'deki Türk-Osmanlı dönemine ait bazı tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına Türkiye'nin de katkıda bulunması konusunda mutabık kalınmıştı.

Bu mutabakat çerçevesince ilk halinden bugüne yalnızca kitabesi kalan Keçiova Camisi'nin restorasyonuyla ilgili Cezayir Konut ve Şehircilik Bakanlığı ile TİKA arasında 26 Eylül 2013'te protokol imzalanarak, proje hazırlama ve onay süreçlerinin tamamlanmasıyla 10 Eylül 2014'te gerçekleşen yer teslimi ile caminin restorasyon çalışmalarına başlanmıştı.

Caminin restorasyonu kapsamında cami içi tezyinat ve hat yazılarıyla ilgili tasarım çalışmalarına yön vermek üzere Türkiye'de bu konuda önde gelen akademisyenlerden oluşan bir bilim heyetinin yönlendirmeleriyle tezyinat projeleri hazırlanmıştı.

Projede yer alan hat çalışmaları Hattat Hüseyin Kutlu ve tezyinat projelerinin hazırlanması ile uygulanması Nakkaş Semih İrteş tarafından yürütülmüş, hat yazılarının imalatı Türkiye'de ahşap üzerine altın varak ile yapılarak camide montajı gerçekleştirilmişti.

Caminin katedrale çevrilmesi sırasında eklenen Hristiyanlık sembolleri kapatılmış, kilise yapılarında bema ve altar olarak adlandırılan kısımda oluşturulmuş zemin kademeleri sökülmüştü.

Caminin restorasyon sürecinde ayrıca halılar yenilenmiş, çan kulesi güçlendirilmiş ve giriş merdiveni inşa edilmişti.

Kulede yer alan çanın indirilip indirilemeyeceği ile ilgili, statik alanında uzman Vakıflar Genel Müdürlüğünden Fikret Kuran görevlendirilmişti.

Kuran'ın hazırladığı raporda çanın kuleden indirilmesinin statik açıdan problemlere neden olacağı, bu yüzden kulede muhafaza edilip dışarıdan görünmeyecek şekilde kapatılması yönünde öneride bulunulmuş ve kulenin güçlendirilmesine yönelik proje hazırlanmıştı.

Cezayir makamlarıyla mutabık kalınarak çan kulesinin güçlendirilmiş ve çanın tokmağı sökülerek kulede muhafaza edilmişti.

Muhabir: Abdel Razek Abdallah, Zeynep Tüfekçi, Tuğçenur Yılmaz