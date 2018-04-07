Milletvekilleri ve AFAD yetkililerinden oluşan heyet, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret etti.

COX'S BAZAR

Milletvekilleri ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) yetkililerinden oluşan heyet, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların bulunduğu kamplara ziyarette bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu'nun arasında yer aldığı heyet Cox's Bazar'da Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret etti.

Heyetin ilk durağı, Balukhali'deki AFAD Sahra Hastanesi oldu. Heyet, Türkiye'den gelen sağlık personelinin yanı sıra bir grup yerel çalışanın da bulunduğu hastaneyi gezdi ve burada tedavi görenlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Doktor milletvekili muayenede

Doktor da olan AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, hastanede bir çocuğu muayene etti.

Annesinden çocuğun rahatsızlığını öğrendikten sonra steteskopla ciğerlerini dinleyen ve boğazına bakan Tamer, çocuğun akciğerinden rahatsız olduğunu ve boğazının enfeksiyon kaptığını söyledi.

Tamer ardından çocuğa antibiyotik, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaç yazdı.

❮ ❯ Türk heyeti Arakanlı Müslümanları kamplarında ziyaret etti Türk Kızılayı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Myanmar'ın Arakan eyaletindeki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların bulunduğu kamplara yardımlarını sürdürüyor. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı ) 07.04.2018 Arif Hüdaverdi Yaman 1 / 17

Gıda yardımı dağıtımı

Hastanenin ardından heyet, "Türk Tepesi" olarak da adlandırılan Kutapong 2 Kampına giderek Türk Kızılayının gıda yardımı dağıtımına katıldı.

Milletvekilleri ve AFAD Başkanı Güllüoğlu, ayçiçek yağı, pirinç, mercimek, çay, şeker, tuz ve vitaminli bisküvi içeren yardım paketinin bir kısmını kamp sakinlerine verdi.

Kamptaki Arakanlılar, heyete sevgi gösterisinde bulundu.

Yetkililer, bugün 600 gıda paketinin teslim edildiği kampta her hafta dört bin yardım kolisi dağıtıldığını bildirdi.

Yerel yetkiliyle toplantı

TİKA'nın, sığınmacılara verilen yemekleri hazırladığı mutfakta incelemede bulunan heyet, Göçmen Yardım ve Geri Gönderme Merkezini de ziyaret ederek merkez sorumlusu Muhammed Abul Kalam'dan ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Kalam, Arakanlıların göçünden bu yana yardımları nedeniyle Bangladeş ve özellikle Cox's Bazar halkının Türkiye'ye müteşekkir olduğunu ifade etti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu da "İş birliğiniz ve yardımlarınızla elimizden gelenin fazlasını yapacağız." dedi.

Güllüoğlu, yardımların yerel imkanlar ve bölge halkının katılımıyla yapıldığına dikkati çekerek, bunun bölge ekonomisi için de öneminin altını çizdi.

Milletvekillerinin değerlendirmeleri

AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, AA'ya yaptığı açıklamada, durumun içler acısı olduğunu ancak ziyarette Türkiye'nin büyüklüğünü gördüğünü ifade etti.

Konuştuğu bir kişinin kendisine, "Sizlere minnettarız, Türk milletine minnettarız. Herkes burada bir şeyler yapıyor ama Türk milleti farklı yapıyor" dediğini aktaran Tamer, şunları kaydetti:

"İnsanlar perişan halde. Gözünüzün alabildiği yere kadar kamp. Ayrıca zorluklar var. Burada taş yok. Ağaçların olmadığı, tümü toprak olan yerde yarın bir heyelan da yaşanabilir. Ama insanlar çukurların içerisinde, suların içerisinde, tepelerde ev kurmaya çalışıyor."

AK Parti Hatay Milletvekili Türkoğlu da Türkiye'nin zorda kalmış kardeşlerinin imdadına ulaşmayı amaçladığını ifade ederek, "Burada devletin haşmetli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Gurur duyduk." diye konuştu.

Türkiye'nin yardımlarının sürdüreceğini belirten Türkoğlu, BM nezdinde bütün ülkelerin gözünü buraya dikmesi gerektiğini söyledi.

"Bütün dünyanın Bangladeş'e yardımcı olması gerekir"

AK Parti Konya Milletvekili Erdoğan da gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve 80 milyonun selamını getirdiklerini belirtti.

Ülkeye göç edenlerin sayısının bir milyonu geçtiğini ve Bangladeş'in bu yükün altından tek başına kalkamadığını ifade eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Dolayısıyla bütün dünyanın Bangladeş hükümetine yardımcı olması gerekir. Bunu Türkiye her yerde yaptığı gibi Bangladeş'te de yapıyor. Türkiye olarak Müslüman kardeşlerimizin yanındayız." ​

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Doğan, "Burada küçücük yavrularımızdan tutun 120 yaşında bir teyzemizin de duasını aldık. Doktor arkadaşlarımızla hep birlikte tedavilere şahit olduk. Onların da eline sağlık. Bazı vakaların Türkiye'de tedavisi için destek alacağız. Buna da vesile olduk." dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz de Türkiye'nin milletiyle, devletiyle, lideriyle ne kadar büyük ülke olduğunu burada gördüklerini dile getirerek, "Bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Türkiye'yle işbirliği yapsınlar, yardım nasıl yapılır, görsünler." ifadesini kullandı.

Muhabir: Barış Kılıç