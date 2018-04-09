Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Üğdül, Slovakya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 25 yıl boyunca geliştiğini belirterek "İki ülke arasındaki siyasi ilişkileri mükemmel olarak niteleyebiliriz.” dedi.

Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül. AA/Aşkın Kıyağan

BRATİSLAVA

Türkiye’nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül, Türkiye ile Slovakya’nın 25 yıla dayanan siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Üğdül, Türkiye’nin Slovakya'yı resmen tanıyan ilk ülkeler arasında bulunduğunu dile getirerek Türkiye'nin bu ülkede 1993’ten itibaren dış temsilciliği olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25’inci yıl dönümünün kutlandığını kaydeden Üğdül, "Geçtiğimiz 25 yıl boyunca ilişkilerimiz hep gelişerek devam etmiş. İki ülke arasındaki siyasi ilişkileri mükemmel olarak niteleyebiliriz.” dedi.

Büyükelçi Üğdül, Türkiye ve Slovakya arasındaki ilişkilerde bugüne kadar hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığını, NATO, Avrupa Konseyi veya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi çoklu oluşumlarda da hep karşılıklı destek verildiğini söyledi.

Slovakya’nın AB üyesi bir ülke olarak hep Türkiye’nin yanında yer aldığını vurgulayan Üğdül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Slovakya, özellikle Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde her zaman Türkiye’nin yanında oldu. Burada Slovakların çok başarılı diplomasi geleneğinin büyük bir payı var. Türkiye’yi konumlandırdıkları yer çok önemli. Onlara göre, Türkiye çok stratejik önemde bir ülke. Türkiye’nin ağırlığının farkındalar. Gerek bulunduğu bölgede gerek dünyadaki yerinin farkındalar.”

Üğdül, Slovakya’nın 2016'nın ikinci yarısında AB dönem başkanlığını yürüttüğü sırada, Türkiye’deki darbe girişiminden hemen sonra destekleyici tutum aldığına dikkati çekerek “Slovakya’nın Ankara Büyükelçisinin inisiyatifiyle Ankara’daki AB ülkelerinin büyükelçileri toparlanarak ertesi gün mecliste yapılan toplantıya katıldı. Slovakya Dışişleri ve AB Bakanı Miroslav Lajcak da Türkiye’ye gelen ilk bakan oldu.” dedi.

Üğdül, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için Büyükelçiliğin yürüttüğü çalışmalara değinerek bu ay içinde Bursa'dan iki ayrı iş adamı heyetinin Slovakya'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Slovakya'dan Türkiye'ye turist sayısında artış

Slovakya ve Türkiye arasındaki turizmin 2016 yılındaki gelişmeler nedeniyle gerilediğini ancak 2017’de bu ülkeden Türkiye’ye gelen misafirlerin sayısının 100 binin üzerine çıktığını belirten Büyükelçi, "Geçen mart ayında burada uluslararası bir turizm fuarı düzenlendi. Buraya katılan şirketlerden edindiğimiz bilgiye göre, bu yıl ön kayıtların ciddi oranda artış kaydettiği ve 150 bin turistin Slovakya'dan Türkiye’ye gideceği tahmin ediliyor.” diye konuştu.

Üğdül, Türkiye ve Türklerin Slovakya’da sempatiyle karşılandığını dile getirerek son yıllarda Avrupa ülkelerinde sıklıkla gözlemlenen popülist ve İslamofobik yaklaşımların az da olsa bu ülkede de yer edinmeye başladığının altını çizdi.

Türk dizileri, Türkçeye olan ilgiyi arttırıyor

AB üyesi bir ülkede Türk dizilerinin başta devlet televizyonu olmak üzere birçok özel kanalda seyirciyle düzenli olarak buluştuğuna dikkati çeken Üğdül, Türk oyuncuların önceki yıllarda bu ülkeye geldiklerini ve yine Büyükelçilikleri aracılığıyla birçok kanal ve kuruluşun Türk oyuncularını Slovakya’ya davet ettiğini söyledi.

Üğdül, ülkede düzenli olarak yayımlanan dizilerin Türkçeye olan ilgiyi ciddi oranla artırdığını ifade ederek Slovakya’nın iki önemli üniversitesindeki Yunus Emre Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği iki Türk okutmanın yaklaşık 200 öğrenciye Türkçe dersi verdiğini anlattı.

AA’nın 98. kuruluş yıl dönümü

Büyükelçi Üğdül, Anadolu Ajansının (AA) 98’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başarı dileğinde bulunarak “Güne AA’nın internet sayfasıyla başlıyorum. AA sayesinde dünyanın birçok bölgesinden, öz, şeffaf, tarafsız, gayet objektif haberler alabiliyoruz. AA bizim dünyaya açılma noktamız.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Aşkın Kıyağan